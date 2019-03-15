2019-03-15T18:22:20+03:00
Наука

Открытие ученых: нашим предкам не давались звуки «в» и «ф»

Люди выражались невнятно совсем недавно - еще во времена Юлия Цезаря. Да сам он мог коверкать звуки
Владимир ЛАГОВСКИЙ
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Правильно говорить предкам мешал неправильный прикус.Правильно говорить предкам мешал неправильный прикус.
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Считается, что речь древних Homo sapiens ничем не отличалась от современной. В том смысле, что наши далекие предки, жившие десятки, а то и тысячи лет назад, могли четко произносить все звуки, которые произносим мы сейчас. Это оспаривают швейцарские лингвисты из университета Цюриха (University of Zuric) и примкнувшие к ним коллеги из Германии, Сингапура, Франции и Голландии (E. Blasi, S. Moran, S. R. Moisik, P. Widmer, D. Dediu, B. Bickel).

Свои доводы ученые приводят в журнале Science, а коротко с ними знакомит газета Daily Mail.

Лингвисты уверяют: у древних людей не было столь привычных нам сегодня звуков «в» и «ф». Просто потому, что они не могли их произнести. К примеру, мое имя — «Вова» - звучало бы у них в лучшем случае как «Уоуа», а имя Достоевского — и того смешнее - Уэдя.

- Язык — это не толко культурный феномен, но и биологический, - объясняет Бальтазар Бикель (Balthasar Bickel). - На способность произносить те или иные звуки влияет анатомия человека. А она менялась на протяжении тысячелетий.

Ученые отследили метаморфозы черепов наших предков, начиная с каменного века. И заметили: нынешние челюсти совсем не те, что были раньше. В древности люди могли сжимать их так, что верхние и нижние зубы смыкались ровно — под углом в 180 градусов. В один «забор». У современных людей этот угол меньше. А верхние зубы сдвинуты чуть вперед относительно нижних.

Нынешний прикус и позволяет нам отчетливо выговаривать «в» и «ф» - так называемые губно-зубные звуки — лабиодентальные, выражаясь научно. Мы издаем их, прижимая нижнюю губу к верхним зубам. Предки, в силу строения их челюстей и зубов, на такое способны не были. "ф" и "в" могут быть Зубами, не позволявшими «фыкать и выкать», древние люди рвали жесткое мясо, которым в основном питались. Со временем они научились готовить пищу помягче — например, котлеты. Стали культивировать сельскохозяйственные растения, печь хлеб. Благотворные новации в питания сначала повлекли за собой изменения в зубах и челюстях, а потом и в звуках.

Иллюстрация и схема из научной работы: современные и древние прикусы и распространение языков с "в" и "ф" по планете.

Иллюстрация и схема из научной работы: современные и древние прикусы и распространение языков с "в" и "ф" по планете.

Как уверяют лингвисты, европейцы освоили «ф» и «в» лишь во времена Юлия Цезаря.

- По нашим данным, - приводит Daily Mail слова одного из авторов исследования Стивена Морана (Dr Steven Moran), - использование губно-зубных согласных в Европе заметно возросло примерно 2 тысячи лет назад. Как раз тогда в пищевой промышленности начали развиваться разнообразные технологии — особенно способы измельчения продуктов.

Лингвисты полагают: свои знаменитые слова «Veni, vidi, vici» (Пришел, увидел, победил) Юлий Цезарь скорее всего произносил уже правильно — как мы. Значит, и мое имя — «Вова» - мог бы выговорить. А мог бы и не выговорить. Ведь точное время, когда люди в совершенстве освоили звуки «в» и «ф», не определено. Это известно лишь приблизительно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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