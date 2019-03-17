Валттери Боттас выиграл первую гонку сезона "Формулы-1" в Австралии

В австралийском городе Мельбурн в воскресенье, 17 марта, прошла первая гонка нового сезона в "Формуле-1". Победу на этом старте одержал финский пилот "Мерседеса" Валттери Боттас. Он опередил на достаточно солидное для гонок время своего напарника - пятикратного чемпиона Льюиса Хэмилтона. Разрыв на финише составил 20,886 секунды.

Боттас получил и еще одно бонусное очко за быстрейший круг в гонке. Третье место осталось за Максом Ферстаппеном из "Ред Булла". Россиянин Даниил Квят из команды "Торо Россо" пришел к финишу на 10 месте, отстав на один круг от Боттаса. А его напарник по команде Александер Албон из Таиланда занял 14 место, уступив тоже 1 круг победителю.

После первого этапа в общем зачете "Формулы-1" Боттас занимает первое место - 26 очков, 18 баллов у Хэмилтона, а третья позиция - у Ферстаппена (15 очков). У "Мерседеса" - первое место в Кубке Конструкторов (44 очка), дальше - Феррари (22 балла) и "Ред Булл" (15 очков).

Второй этап "королевских" автогонок пройдет в Бахрейне с 29 по 31 марта.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Формула-1. Гран-при Австралии. Гонка

1. Валттери Боттас («Мерседес»)

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — +20,886

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +22,520

4. Себастьян Феттель («Феррари») — +57,109

5. Шарль Леклер («Феррари») — +58,230

6. Кевин Магнуссен («Хаас») — +1.27,156

7. Нико Хюлькенберг («Рено») — +1 круг

8. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — +1 круг

9. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — +1 круг

10. Даниил Квят («Торо Россо») — +1 круг

11. Пьер Гасли («Ред Булл») — +1 круг

12. Ландо Норрис («Макларен») — +1 круг

13. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +1 круг

14. Александер Албон («Торо Россо») — +1 круг

15. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — +1 круг

16. Джордж Расселл («Уильямс») — +2 круга

17. Роберт Кубица («Уильямс») — +3 круга

18. Ромен Грожан («Хаас») — не финишировал

19. Даниэль Риккардо («Рено») — не финишировал

20. Карлос Сайнс («Макларен») — не финишировал.