2019-03-15T11:38:02+03:00
В мире

Для американских министров география – наука лживая и ненужная

Первый замминистра энергетики США заявил, что поставкам СПГ на Украину мешает ситуация в Керченском проливе
Александр ГРИШИН@orgstrukОбозреватель
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Замминистра энергетики США Дэн Бруиллетт.Замминистра энергетики США Дэн Бруиллетт.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Суббота, когда нас традиционно радуют своими перлами украинские чиновники и политики, еще не наступила, но поводов для веселья уже предостаточно. На этот раз в амплуа клоунов выступили не наши соседи, а сводный коллектив высокопоставленных американских деятелей. Напомним, сначала в своем выступлении на международной конференции в Европе глава внешнеполитического ведомства США Майк Помпео «объяснил», что Россия «вторглась на Украину, чтобы завладеть нефтяными и газовыми ресурсами» Незалежной. А спустя пару дней замминистра энергетики США Дэн Бруиллетт на той же конференции выдал еще одну «историю с географией». Этот высокопоставленный правительственный чиновник из Вашингтона заявил, будто поставки сжиженного природного газа (СПГ) на Украину из США «осложнены ситуацией вокруг Керченского пролива».

Я словно бы вновь очутился в восьмом классе советской средней школы, изучая комедию Фонвизина «Недоросль». И знаменитый диалог о науках, в частности, о бесполезности географии.

Г-жа Простакова (Правдину):

- И ведомо, батюшка. Да скажи ему, сделай милость, какая это наука-то, он ее и расскажет.

Правдин:

- Описание земли.

Г-жа Простакова (Стародуму):

- А к чему бы это служило на первый случай?

Стародум:

- На первый случай сгодилось бы и к тому, что ежели б случилось ехать, так знаешь, куда едешь.

Г-жа Простакова:

- Ах, мой батюшка! Да извозчики-то на что ж? Это их дело. Это-таки и наука-то не дворянская. Дворянин только скажи: повези меня туда, свезут, куда изволишь. Мне поверь, батюшка, что, конечно, то вздор, чего не знает Митрофанушка.

Не дворянская наука эта география. И, похоже, совсем не американская. Иначе трудно объяснить тупость таких заявлений от людей, мнящих себя вершителями судеб не только других людей, но и целых стран и даже континентов.

Допускаю, что замминистра энергетики США может не знать, что для приема специального танкера-газовоза нужна специальная портовая инфраструктура. И ни одного такого предприятия, на котором можно было бы принять СПГ с газовоза, на Украине сейчас нет, не строится и пока даже не проектируется (власти Незалежной заняты реализацией строительства гиперлупа и космопорта, наверно, из-за невозможности отремонтировать местные автомобильные дороги и обновить парк железнодорожных пассажирских вагонов и локомотивов). Допуская, что замминистра энергетики США считает, что раз газ сжиженный, то можно будет просто вычерпать его ведрами.

Но где, спрашивается, в его мозгах расположен Керченский пролив, и как он может мешать поставкам газа танкерами-газовозами на черноморское побережье Украины? Нет, мы-то с вами знаем, что он соединяет Черное море с Азовским, и любой груз по нему в любой черноморский порт можно доставить из украинского Мариуполя или российского Таганрога. А вот как это сделать из США? Или ему извозчик так сказал? На манер знаменитых таксистов, которые всего за червонец ми полтора часа доставляли в советские времена приезжих в Москве с Ленинградского вокзала на Казанский.

Куда ты собрался по Керченскому проливу СПГ доставлять? Это мы молчим еще о том, что максимальная глубина фарватера в Керченском проливе 5 метров, а минимальная осадка газовоза – 12. Американскому замминистра невдомек, что он просто не может поставлять СПГ в любые черноморские порты через Средиземное море, потому что Турция не пропускает газовозы через Босфор.

Барин, тебя обманули! Потому что невозможно допустить существование альтернативной географии, где Керченский пролив соединяет Черное и Средиземное моря. Или, вообще, напрямую выводит Черное море в Атлантику. И хрен с ним, с этим Гибралтаром! Или она все-таки есть, эта альтернативная американская география? Ведь не первый же случай. И «Белорусское море» уже было, и знаменитое «газ из Европы поступает в Россию через Украину», и даже «взяв Мариуполь, русские откроют себе прямую дорогу на Ригу!»

Господин Бруиллетт, вы там не теряйтесь, если через Керченский пролив становится трудно, шлите танкеры-газовозы Белорусским морем. Вместе с пенсильванским углем. Или есть другой вариант – сесть за учебник, чтобы извозчик барина не обдуривал. Но кто же тогда будет учить остальной мир тому, как надо правильно жить?

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ИСТОЧНИК KP.RU

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