Госсекретарь США Майк Помпео объяснил, зачем «Россия вторглась на Украину»

Государственный департамент США не дает нам своего незабвенного спикера Джен Псаки, ушедшую в декрет и потерявшуюся на просторах домашней кухни. Но до того прославившуюся на весь мир своими «нетленными» высказываниями, цитируя которые любой комик снискал бы заслуженные лавры в любой образованной аудитории. Помните, как лихо она описала транспортировку газа?

- Как вы все знаете, природный газ транспортируется по газопроводу из Западной Европы через Украину в Россию, - бодро заявила она на одном из брифингов, а чуть позже, увидев изумление среди открывших рот и опешивших журналистов, отделалась своей ставшей палочкой-выручалочкой отговоркой. – Мне надо уточнить это в офисе.

Псаки куда-то ушла, но дело ее в Госдепартаменте живет. Знамя борьбы Псаки за альтернативную географию («6-й флот США у берегов Белоруссии») и экономику на гораздо большую высоту поднял нынешний Госсекретарь США Майк Помпео. Государственный секретарь, по-нашему – министр иностранных дел, на проходящей сейчас конференции CERAWeek вновь обвинил России во вторжении на Украину и привел «стопроцентные» причины для такого вторжения.

- Россия вторглась на Украину, - заявил он публично с высокой трибуны(!). – Чтобы получить доступ к ее (внимание!- прим. авт.) нефтяным и газовым ресурсам.

Занавес. Редкие, но до истерики бурные аплодисменты. Недоуменная публика по привычке робко хлопает в ладоши, не понимая, а что это хотел сказать автор. Ну как же, кто не знает знаменитого нефтяного месторождения на Волыни, при упоминании о котором у Ирака, Венесуэлы и России, вместе взятых, начинается непроизвольное и неостановимое слюноотделение. Что касается газовых месторождений, то крупнейшим его производителем, похоже, уже и в мире стало сейчас одно административное здание на Банковой улице в Киеве. Там сейчас производится даже больше газа, чем в полтавских свинарниках. А есть ведь еще богатейшие алмазные месторождения, золотые копи, пока не открытые наукой.

Уж Псаки нет, но разум ее живет. Можно, конечно вспомнить знаменитое выражение незабвенного Михаила Задорнова. Можно прокомментировать приписываемым уже главе МИД России лаконичным, но емким выражением. Но все не так просто. Высказывание Помпео абсолютно точно укладывается в логику действий самих США. По их мнению, Россия вторглась на Украину. А зачем? Ну вот зачем США почему-то несут демократию преимущественно в богатые нефтью и газом государства? Чтобы получить к ним доступ. Так и Россия должна делать то же самое, преследуя подобные цели. Цинизм в открытую, оптом и в розницу.

Впрочем, такой циничный подход свойственен не только американцам. Президент Франции Макрон заявил тут: «Влияние Китая в Африке угрожает суверенитету исторических партнеров Франции». Очень характерное сочетание – «исторические партнеры». Это те страны Африки, в которых французские колонизаторы грабили природные ресурсы, казнили, продавали в рабство. Сенегал, Того, Конго (французское), Чад, Нигер, Камерун, Алжир и т.д. Китай действительно активно осваивает Африку. Он там сейчас практически везде, вытесняя США и вытеснив Великобританию и нас. И, наверное, не самый филантропически настроенный партнер. Но каким цинизмом надо обладать, чтобы бывшие колонии, которые ты беззастенчиво грабил десятилетиями и столетиями, которые выбросили тебя смачным поджопником через национально-освободительные движения, через кровавые войны называть «историческими партнерами»? Запредельно цинично. Но, по западным меркам, логично.

Так что, не все так просто. А что касается нефтяных и газовых ресурсов Незалежной, ради которых, по мысли Помпео, Россия вторглась на Украину, то можем его успокоить – уже в 2020-м году причина для «вторжения» и «давления» исчезнет. Труба газопровода, которая и есть единственный ее ресурс в этой сфере, опустеет. Нет давления, и незачем давить, и не на что.

Пошлите кто-нибудь Госсекретарю США Майку Помпео учебник экономической географии. Вдруг да осилит. И попросите передать привет Псаки. Она хотя бы обещала «в офисе уточнить».