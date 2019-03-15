Как выглядят актеры "Игры престолов" без грима: Узнай его, если сможешь!

Как выглядят актеры из сериала "Игра престолов" без грима? Можно ли узнать Короля Ночи, встретив на улице? Листочек - это актер или мультперсонаж? Почему у Стира такие большие уши?

Вот ответы на эти вопросы:

Король Ночи - актер Владимир Фурдик

Фурдик не первый Король Ночи, хотя это вряд ли кто-то заметил. Британо-американский актёр Ричард Брэйк играл предводителя Белых Ходоков до шестого сезона, а словак Фурдик начиная с шестого. Он прошел путь от каскадера до актера - впервые его можно увидеть в картине "Три мушкетера" 1993 года.

Григор Клиган, или просто Гора - актер Хафтор Бьернссон

Гигант сразу же привлек внимание создателей "Игры престолов". На роль его подписали в 2013 году. Хотя до этого Хафтор был известен исключительно как силач. У него имеется титул "Самый сильный человек планеты".

Гигант сразу же привлек внимание создателей "Игры престолов"

Бенджен Старк - актер Джозеф Моул

Британский актер Джозеф Моул не новичок в кино и на телевидении. Но, как правило, ему доставались только второстепенные роли. Из-за этого он даже хотел завязать с кинокарьерой и посвятить себя театру.

Британский актер Джозеф Моул не новичок в кино и на телевиденииФото: GLOBAL LOOK PRESS

Белый ходок - актер Росс Маллен

Актер Росс Маллен родом из канадского Квебека. Ему 52 года. До сериала игра престолов успел засветиться в другом фэнтези боевике - "Битва Титанов" (2010).

Белый ходок - актер Росс Маллен

Варг теннов - актер Джозеф Гатт

Его амплуа - исключительно плохиши. Актера с такой харизматичной внешностью просто не могли пропустить продюсеры "Игры престолов". Тем более у него уже имеется опыт съемок в научно-фантастических и фэнтези фильмах, таких как: "Стартрек: Возмездие"и "Тор".

Его амплуа - исключительно плохиши

Каменный человек - актер Кэлвин Уоррингтон-Хисман

Вот об этом актере новостей нет. Каменный человек его единственая пока роль. Может быть после такого прорыва - съемок в "Игре престолов" - продюсеры заметят его?

Вот об этом актере новостей нет

Сандор Клиган (Пес) - актер Рори МакКанн

Шотландский актер Рори МакКанн, которому досталась роль личного охранника короля Джофри, начинал свою кинокарьеру с рекламы овсяной каши. От души наевшись каши, Рори стал большим и сильным, и после его телосложение стало не последней причиной, почему ему была предложена роль Пса.

Сандор Клиган - актер Рори МакКанн

Листочек - актриса Кае Александр

Кае – популярная актриса второго плана из Японии. Она начала свою карьеру в 2000 году и сыграла в нескольких фильмах и сериалах. В "Игре престолов" ей досталась роль представительницы народа детей леса, которых долгое время многие считали вымершими. Из-за обилия компьютерной графики лицо Кае неузнаваемо.

Кае – популярная актриса второго плана из Японии

Вун-Вун - актер Иэн Уайт

У Йена Уайта хоть и большой список фильмов, но роли сплошь эпизодические. Впервые он снялся в 2004 году в фильме "Чужой против Хищника", он сыграл роль Шрама, хищника.

Вун-Вун - актер Иэн Уайт

Стир - актер Юрий Колокольников

Юрий Колокольников стал первым российским актером, снявшимся в "Игре престолов". Ему досталась роль Стира - вождя одичалых. Ранее Юрий снялся более чем в тридцати фильмах.

Юрий Колокольников стал первым российским актером, снявшимся в "Игре престолов"Фото: GLOBAL LOOK PRESS

А вот как накладывается этот самый грим: