Как выглядят актеры "Игры престолов" без грима: Узнай его, если сможешь!

Как выглядят актеры из сериала "Игра престолов" без грима? Можно ли узнать Короля Ночи, встретив на улице? Листочек - это актер или мультперсонаж? Почему у Стира такие большие уши?

Вот ответы на эти вопросы:

Король Ночи - актер Владимир Фурдик

Фурдик не первый Король Ночи, хотя это вряд ли кто-то заметил. Британо-американский актёр Ричард Брэйк играл предводителя Белых Ходоков до шестого сезона, а словак Фурдик начиная с шестого. Он прошел путь от каскадера до актера - впервые его можно увидеть в картине "Три мушкетера" 1993 года.

Григор Клиган, или просто Гора - актер Хафтор Бьернссон

Гигант сразу же привлек внимание создателей "Игры престолов". На роль его подписали в 2013 году. Хотя до этого Хафтор был известен исключительно как силач. У него имеется титул "Самый сильный человек планеты".

Бенджен Старк - актер Джозеф Моул

Британский актер Джозеф Моул не новичок в кино и на телевидении. Но, как правило, ему доставались только второстепенные роли. Из-за этого он даже хотел завязать с кинокарьерой и посвятить себя театру.

Белый ходок - актер Росс Маллен

Актер Росс Маллен родом из канадского Квебека. Ему 52 года. До сериала игра престолов успел засветиться в другом фэнтези боевике - "Битва Титанов" (2010).

Варг теннов - актер Джозеф Гатт

Его амплуа - исключительно плохиши. Актера с такой харизматичной внешностью просто не могли пропустить продюсеры "Игры престолов". Тем более у него уже имеется опыт съемок в научно-фантастических и фэнтези фильмах, таких как: "Стартрек: Возмездие"и "Тор".

Каменный человек - актер Кэлвин Уоррингтон-Хисман

Вот об этом актере новостей нет. Каменный человек его единственая пока роль. Может быть после такого прорыва - съемок в "Игре престолов" - продюсеры заметят его?

Сандор Клиган (Пес) - актер Рори МакКанн

Шотландский актер Рори МакКанн, которому досталась роль личного охранника короля Джофри, начинал свою кинокарьеру с рекламы овсяной каши. От души наевшись каши, Рори стал большим и сильным, и после его телосложение стало не последней причиной, почему ему была предложена роль Пса.

Листочек - актриса Кае Александр

Кае – популярная актриса второго плана из Японии. Она начала свою карьеру в 2000 году и сыграла в нескольких фильмах и сериалах. В "Игре престолов" ей досталась роль представительницы народа детей леса, которых долгое время многие считали вымершими. Из-за обилия компьютерной графики лицо Кае неузнаваемо.

Вун-Вун - актер Иэн Уайт

У Йена Уайта хоть и большой список фильмов, но роли сплошь эпизодические. Впервые он снялся в 2004 году в фильме "Чужой против Хищника", он сыграл роль Шрама, хищника.

Стир - актер Юрий Колокольников

Юрий Колокольников стал первым российским актером, снявшимся в "Игре престолов". Ему досталась роль Стира - вождя одичалых. Ранее Юрий снялся более чем в тридцати фильмах.

А вот как накладывается этот самый грим:

Inside Game of Thrones: A Story in Prosthetics BTS (HBO).Game of Thrones Prosthetics Designer Barrie Gower reflects on bringing the realm to life for the final season. Game of Thrones returns April 14 for its final season on HBO.