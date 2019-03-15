Отпуск в Сербии: здравницы, история и национальная кухня

В этом году Сербия (напомним, виза для поездки в эту братскую страну не нужна) приготовила для туристов немало интересного. Гостей ждут познавательные маршруты и экологические — пешие и конные вылазки, сбор лекарственных трав, паломнические поездки в православные храмы и монастыри.

Сербия издавна славится своими здравницами и бальнеологическими курортами — банями. Их открыли для себя еще древние римляне. А вот из новенького — рыбалка на реках и озерах Сербии. О ней рассказал специалист по рыболовному бизнесу Бранко Аранджелович. Он доверительно сообщил, что в его стране каждый найдет себе рыбалку по вкусу, а заодно немало сербских друзей. Кстати, балканскую кухню тоже не стоит сбрасывать со счетов. За плескавицей, чорбой, каймаком, чуреком в Белград и другие города Сербии приезжают тысячи туристов.

Организатором выступила Национальная туристическая организация Сербии.

Журналистам сообщили и еще одну новость. Создатель арт-пространства RUKAV, заслуженный российский скульптор Александр Рукавишников, вскоре представит сербам памятник Стефану Немане – великому князю, основателю средневекового сербского государства. Памятник установят в Белграде. И он станет высоким монументов в Сербии - его высота 23 метра!

Александр Рукавишников стал победителем среди десятков участников со всего мира. Второе место досталось китайскому скульптору, а третье - сербскому.

В проекте Рукавишникова Немань стоит на земной сфере с мечом. Памятник полон символов. Скульптор изобразил как Немань отказывается от влияния Византии и утверждает свободную Сербию.

Скульптура состоит из небольших бронзовых пластин. Монтировать в единый монумент их будут уже на месте, в центре Белграда.