Сто первый способ впарить свои стихи с помощью компьютерной игры

Все более и более странные способы изобретают поэты для того чтобы заявить о себе как о поэте.

Прошаренные граждане давно поняли, что в наше время, чтобы стать известным поэтом вариант "выпустить книгу" - не годится. Кому нужны поэтические сборники неизвестного автора. Никто их и читать не будет.

Поэтому, чтобы о тебе узнали, как о поэте, - нужно замаскироваться сначала под непоэта, а потом - хоба, начать грузить своими стихами.

О существовании "поэта" Ильи Мазо я узнал после того как в сетях широко разрекламировали компьютерную игру "Зима/It's winter", первую игру в жанре "russkaya toska" "про одиночество в панельном доме".

"Это отечественный лимб. Выхода нет", - честно предупреждали отзывы на сайте.

В депрессивной игре ты просто живешь в панельном доме. На улице вечная зима, вечная ночь и вечно падает снег. Ты ничего не можешь сделать, только ходить по комнате, слушать белый шум по радио и гулять на улице.

Все так активно, со слюной изо рта эту игру пиарили, что я купил. И понял, что меня развели, но претензий предъявлять не к кому: предупреждали же, что в игре нет смысла, никто не просил тебя тратить 260 рублей и проверять.

Помимо жалости к потраченным деньгам и потраченному времени - усиливается депрессия. Потому что панельный дом, в котором живет герой - точь-в-точь мой. Однушка, в которой он живет - абсолютно моя. Кровать у стены, советский ковер, постер на стене. Книжная полка и стол с комками бумаг и таблетками от депрессии. В ванной не хватает только ржавчины по стенам, а так - можно пустить воду в ванной, смывать воду в унитазе. Можно готовить еду, кидаться предметами из окна. Удивиться тому, что на балконах соседей стоят унитазы.

В качестве развлечения выкинул из окна радио. Потом развел срач, выбросил из холодильника яйца на пол, порезал помидор и тоже бросил на пол. Съел таблетки от депрессии, валявшиеся в доме.

Пошел погулять на улицу через захарканный подъезд. На улице в сугробе горел воткнутый в землю и забытый кем-то бенгальский огонь. Когда дошел до бенгальского огня - он погас. Обнаружил за домом магазин "Продукты" и салон красоты, но они были закрыты. Хотел вернуться обратно, чтобы еще что-нибудь посбрасывать сверху, но забыл, какой у меня подъезд. Подумал: ну нафиг и удалил игру. Призадумался, зачем было создавать такое заведомо бессмысленное игрище. Ну не ради же развода публики.

И понял, что игра-то на самом деле не игра, а способ подачи стихотворений поэта Илья Мазо.

Когда герой игры ходит по дому, изнывая от тоски, он может включить радио, откуда женским голосом читают:

Смерть рядом

рядышком, рядком.

У деда за бабкой,

у сестрички за братком

милый мой мальчик, пеленка, целлофан

иголочка за вилочкой...

В единственной комнате, где живет герой игры на столе лежат бумажки со стихами Ильи Мазо:

Вата в голове моей

Зима ли в этом виновата

Закрыта дверь

я никого

не жду.

Как говорил Вольтер, все жанры хороши, кроме скучного, но предприимчивый поэт и скучный жанр поставил себе на службу, в заработок и в продвижение. Изощренное решение.

Жалко, что хорошую идею жадные авторы испортили непомерно высокой ценой (красная цена такой плохой игры -50 рублей) и неочевидным решением. Нет никакого поэтического в том, чтобы бессмысленность существования усугублялась плохими стихами. Гораздо интереснее было бы запереть героя на том же пространстве, но скрашивать "russkuju tosku" обнаружением, например, хороших стихов.

Как говорил герой в одном фильме, "за изобретение - 5, а по предмету - неуд". Впрочем... игра не совсем безрадостна. Плохие стихи Ильи Мазо можно хотя бы смыть в унитазе.