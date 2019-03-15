2019-03-15T15:09:48+03:00
Происшествия

В Москве мошенники обокрали на 5,5 млн рублей гендиректора научного института, разрабатывающего сверхточные атомные часы для России

Сергей Донченко рассказал kp.ru, что служба безопасности банка сама ему позвонила и рассказала, что его ограбили
Наталия ЕРОШКИНА
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Генеральный директор ВНИИФТРИ Сергей Донченко. Фото ВНИИФТРИ/ФейсбукГенеральный директор ВНИИФТРИ Сергей Донченко. Фото ВНИИФТРИ/Фейсбук
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Деньги со счета в одном из крупнейших банков страны у российского ученого стали пропадать еще в сентябре, к марту эта сумма уже была около 5,5 миллионов рублей. Куда и каким образом уходят деньги, Сергей не понимал. Когда он сам уже собирался обратиться в банк, то его опередили сотрудники службы безопасности организации.

- Мне позвонили из службы безопасности. Девушка по телефону сообщила, что по моему счету проведены мошеннические операции. И что в ближайшее время они попробуют найти аферистов и понять, как и каким образом уходят деньги, – рассказал kp.ru Сергей Донченко.

Сергей Донченко – генеральный директор ВНИИФТРИ. Его институт занимается разработкой сверхточных атомных оптических часов, которые будут показывать самое точное время в России. Эти часы будут не только хранить самое точное время в стране, но и помогать в работе в цифровой экономике.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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