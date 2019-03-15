2019-03-15T13:40:01+03:00
Происшествия

У чиновницы МИДа из коттеджа украли часы за полмиллиона рублей

В тот день в дачном кооперативе «Работники МИД» была и еще одна кража у полковника ФСО в отставке
Иван РУНЕВ
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Из коттеджа чиновницы МИД преступники успели вынести только наручные часы.Из коттеджа чиновницы МИД преступники успели вынести только наручные часы.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Сразу серия ограблений случилась в элитном поселке, где в основном живут госслужащие. Этот поселок располагается недалеко от Успенского шоссе и слывет в народе как место, где концентрация чиновников на одну сотку слишком высока.

Накануне Международного женского дня в особняк к сотруднице одного из департаментов МИД РФ Екатерине З. забрались воры. Из коттеджа они успели вынести только наручные часы до того, как их спугнула охрана поселка. И вроде бы улов так себе, если не знать стоимость хронометров. Jaeger-LeCoultre марка швейцарских часов класса люкс, цена на их изделия варьируется от 400 000 рублей до 5 000 000. Стоимость конкретных часиков владелица оценила в полмиллиона рублей. Наверняка, лица грабителей засияли от радости, когда поняли, что украли часы стоимостью с подержанную неплохую иномарку.

Также в этот день, все в том же поселке, буквально через пару домов от Екатерины, обокрали и полковника ФСО в отставке, 70-летнего Юрия Болотова. Вот там улов был действительно маленький, украли одно золотое кольцо.

По версии полиции, оба дела связаны и орудовала одна и та же банда. Так как ограбления случились примерно в одно и то же время и в одном и том же месте. Сейчас по данному инциденту возбуждено уголовное дело по статье «Кража с незаконным проникновением в жилище».

ИСТОЧНИК KP.RU

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