Фрейлина императрицы, княжна Екатерина Долгорукая - императору Александру II: «Вопьемся как кошки. Это то, к чему у меня ужасная страсть. Целую тебя всего страстно»

«Москва, Кремль с Сергеем Девятовым и Александром Гамовым»... В четверг, 14 марта, на Радио «Комсомольская Правда» прозвучала самая необычная передача этого популярного цикла, он выходит у нас уже 4-й год.

Нравы двора российский императоров: фривольная переписка Александра II с фрейлиной и признания в любви 00:00 00:00

На этот раз мы познакомили слушателей с уникальным двухтомником, который подготовили к изданию кремлевские историки и который пока ещё никто не видел, кроме нас с вами! (см. на фото.)

Мы впервые рассказали о нравах двора российских императоров, озвучили фривольную переписку любвеобильного Александра II и его любовницы - очаровательной фрейлины императрицы, княжны Екатерина Долгорукой.(Редактор программы Иван Панкин, звукорежиссёр Илья Крупина, фрагменты читает знаменитый артист Владимир Левашов.) Кстати, эту передачу вы прямо сейчас можете прослушать здесь, на нашем сайте. А также - сами почитать отрывки из книги...

А пока - наиболее интересные места из интервью советника директора ФСО России, доктора исторических наук, профессора Сергея Девятова...

Любить так любить - по-царски!

- ...Сергей Викторович, ваш двухтомник и называется-то не совсем обычно.

- Точное название - «Двор российских императоров. Энциклопедия жизни и быта» - 1 и 2 том. И подготовили мы это совместно с профессором Игорем Викторовичем Зиминым.

- В ваших книгах самое интересное – это то, что рассекречивается. Но сначала давайте заметим - о каком периоде идет речь?

- Мы охватываем ХIХ век и первые годы века ХХ. То есть, до 1917-го. Это - период такого устоявшегося быта, жизни, традиций русского императорского двора.

Уникальный двухтомник, который подготовили к изданию кремлевские историкиФото: Александр ГАМОВ

- А если - о том, чего нигде пока не было.

- В двухтомнике - огромный объем материалов, начиная с докладных записок охраны и заканчивая специальными журналами, где чиновники при дворе записывали все, чем ежедневно занимались их патроны, здесь же - дневники, причем, - не только Николая II, но и других самодержцев, их переписка.

- А почему раньше-то все это не было известно?

- В царские времена это было запрещено, в советские считалось малоинтересным и неактуальным. Историки это не изучали.

Хотя - вот, у того же Александра II была практически вторая семья. И в этой - семье дети. Возлюбленная императора - Екатерина Долгорукая, получила титул княгини.

То есть, вот царь-освободитель в таком виде никогда и нигде не представлялся.

Конечно, это была очень тяжелая травма для официальных детей Александра II.

Еще интересный момент - при нем сократили количество родственников императора, которые могли находиться на содержании государства, скажем так.

- Много?

- Да.

- Сколько? 100, 200 ?

- Поменьше, где-то порядка 55-60 человек.

- А вот меня заинтересовала вторая семья императора. Он и ту, и другую материально обеспечивал, да - всем необходимым?

- Первую семью даже обеспечивать не надо было, этим занималось государство, существовало специальное министерство императорского двора…

- А вторая-то семья не предусматривалась...

- Бюджетом - нет, но у царя-батюшки были собственные деньги и он мог себе позволить содержать и вторую семью.

- Она не в покоях царских находилась…

- Нет, нет. Чего не было, того не было.

- А как относилось окружение царя-батюшки к тому, что у него - две семьи? Импичмент не могли объявить?

- Нет, с импичментом - в строго централизованном сословном имперском государстве, какой была Россия, - конечно же, вряд ли кто смог бы... Это - не реально абсолютно было. Но все знали об этом, конечно, все знали.

- У него и там, и там любовь была, да, настоящая, царская?

- Царская любовь, во всяком случае, вторая - она, действительно, - вот такая подлинная была, настоящая...

Екатерина Долгорукая

ФРАГМЕНТ ИЗ ДВУХТОМНИКА

«Твой отвратительный Мунька, который тебя обожает»

...Александр II с молодых лет любил женщин. Всю жизнь. Еще до женитьбы он пережил несколько обычных юношеских романов, на которые родители смотрели сквозь пальцы, считая их естественной данью возрасту...

В апреле 1841 года Александр Николаевич (будущий император) сочетался браком с великой княжной Марией Александровной, дочерью великого герцога Людвига II Гессенского.

Александр II и Мария Александровна прожили в браке почти 40 лет, и долгие годы брак считался счастливым. У супругов родились восемь детей...

И в то же самое время Александр II, «войдя в возраст», приобрел прочную репутацию «жизнелюба». Он всегда очень внимательно относился к женщинам, и в его жизни было множество мимолетных любовных приключений. На них смотрели сквозь пальцы, поскольку это также было одной из традиций Императорского двора. На быстроменяющиеся «забавы» мужа императрица Мария Александровна внешне старалась не реагировать.

На отношениях супружеской пары сказывались и объективные обстоятельства. Императрица была болезненна и худа. В 1860 году, после рождения последнего ребенка - Павла Александровича, врачи заявили, что следующая беременность убьет императрицу, и супружеские отношения между Александром II и Марией Александровной полностью прекратились.

После этого рядом с Александром II немедленно появилась новая пассия. Ею стала фрейлина императрицы - молоденькая княжна Екатерина Михайловна Долгорукая.

Катенька Долгорукая жестко держала гражданского мужа в своих руках. Александр II, действительно, любил свою «дусю», хотя уже хорошо представлял все ее недостатки. В 1868 году он писал своей Катеньке: «Я знаю мою гадкую шалунью до самого донышка и люблю мою дусю до безумия со всеми ее недостатками, как Бог ее сотворил».

Они любили друг друга. Об этом свидетельствует вся их переписка. У них был свой «язык». На своих фотографиях, подаренных Е. Долгорукой, Александр II на французском языке писал: «Твой отвратительный Мунька, который тебя обожает» (1868 год.); «От твоего Муньки, который тебя любит больше чем душу» (год 1878-й.). Сама Долгорукая была не менее откровенна: «Я люблю тебя со страстью, как безумная… очутиться в твоих объятиях и забыть весь мир» (1868 год ); «Итак, до сегодняшнего вечера... и вопьемся как кошки. Это то, к чему у меня ужасная страсть. Целую тебя всего страстно». (1870-й)

Связь продолжалась 14 лет, и во второй семье императора Александра II родилось четверо детей.

То, что фрейлин использовали при дворе для адюльтеров, было привычным. Во второй половине XIX века их заменили балерины. На фрейлинах, как и на балеринах, не женились. Но фрейлина Долгорукая стала единственной, закончившей свою историю законным браком с императором. Эта была последняя любовь стареющего императора к женщине, младше его на 29 лет.

В школу царские дети ходили в Зимний дворец

- Сергей Викторович, то есть, у вас прямо по главам там все разбито, да? Любовь, первая семья, вторая…

- Нет, Любовь – это у вас, Александр. (смеется) У нас это - часть жизни и быта императора в резиденциях.

А вот «Детский мир императорских резиденций», «Работа в императорской резиденции» и «Окружение» - тоже не менее, на мой взгляд, интересные разделы.

Тот самый двор, свита – это четвертая часть второго тома. И здесь, конечно, все очень подробно рассказывается...

- А нам можно эти подробности?

- Все наши императоры и члены их семей были «многоязычными» – помимо русского языка – французский, немецкий, как правило, - в меньшей степени в то время - английский. Обучение было домашним, то есть, учителя прибывали в Зимний дворец. Дети обучались либо там, либо на загородной территории – в Царском селе.

- И - секреты воспитания, как это было, как наказывали царских детей…

- Наказать царских детей вряд ли можно было. Да и хулиганы среди них «не водились».

Хотя... Вот один из великих князей тяжело болел, причем, болезнь, которую пытались как-то и лечить, и корректировать, была не совсем обычной. Это - клептомания – то есть, склонность к воровству…

- Это кто же?

- Прочитаете – увидите.

В итоге этот великий князь закончил свою жизнь в ссылке в Ташкенте.

- Да что случилось-то?

- Он украл у своей матушки драгоценности и через своего адъютанта решил их продать. Притом, что смысла в этом не было никакого. Продавалось, понятно, за копейки... И ведь человек полностью на государственном обеспечении находился. Но вот побороть страсть к воровству – не мог.

ФРАГМЕНТ ИЗ ДВУХТОМНИКА

Великий князь «Никола» страдал многими забавами...

...Александр III отвечал дяде - великому князю Константину Николаевичу - постоянной взаимной неприязнью. Эта неприязнь была обусловлена не только их межличностными отношениями, но и тем, что на склоне лет Константин Николаевич оставил семью, открыто зажив с балериной. Примерному семьянину Александру III претило это демонстративное попрание семейных уз нелюбимым дядей.

Царь по отношению к родственникам мог высказаться очень сильно. Граф С.Д. Шереметев писал: «Всего более не терпел великого князя Константина (Константина Николаевича – Авт.) «Подлец!» - говорил он при мне. … По всему чувствовалось, что он был - и не раз - глубоко оскорблен выходками своего дяди: «Он с нами обращался, как со свиньями!». – сказал он при мне». И, действительно, после 1881 года великий князь Константин Николаевич был отправлен в отставку и утерял все то влияние на государственные дела, которое он имел при Александре II.

Настороженное отношение к «Константиновичам» у Александра III сохранялось на протяжении всей его жизни.

Так, он достаточно рано разошелся с другом своих детских игр – сыном Константина Николаевича – великим князем Николаем Константиновичем или, как его звали в семье – «Николой». Молодой человек в начале 1870-х блестяще учился в Академии Генерального штаба, параллельно погружаясь в жизнь петербургского полусвета. В результате в 1874-м он заболел сифилисом и был вынужден уехать в Вену для лечения.

Не был он чужд и гомосексуальных забав. Видимо, слухи об этом доходили до цесаревича Александра Александровича. Граф С.Д. Шереметев очень сдержанно упоминает о них: «Из лагеря он (цесаревич Александр Александрович) послал меня в Павловск посмотреть на увеселения великого князя Николая Константиновича, в то время собиравшего мальчиков для какой-то борьбы, разделенных на два враждебных отряда, они нападали на дворец и защищали его. Это было что-то не вполне нормальное. Я был свидетелем многих странностей и рассказал об них».

В 1876 году разразился скандал, связанный с кражей Николой бриллиантов из иконы матери. Великий князь был сослан и эта ссылка продолжалась при императорах Александре III и Николае II...

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- О чем еще этот двухтомник? А что еще лично вас удивило, когда вы готовили это издание?

- …В семье Романовых были приняты клички: Си-Си, Ники (так, кстати, звали Николая II). И так далее... Там огромное количество этих странных вещей, и если их специально не изучить, невозможно даже читать личную переписку...

Очень любопытны моменты, связанные с тем, как устраивались свадьбы. А главное – как проходила подготовка к бракосочетанию. Потому что подбор жениха или невесты - это очень важный процесс. Ведь должна быть ровня, должна быть императорская кровь – но при этом никогда не рассматривались варианты бракосочетания с католиками.

Понятно, что невеста, будущая супруга, которая приезжала из немецкого княжества, - она была протестанткой, то есть, не имела православной веры, но она брала на себя обязательство перейти в веру православную. Приезжали молоденькие девочки, которые не очень знали русский язык. Их надо было обучать языку, и к моменту свадьбы они должны были на нем изъясняться...

- Однажды «Комсомолка», с вашего разрешения, опубликовала фото кровати, на которой зачали Петра I. Скажите, а вот про первые брачные ночи в вашем двухтомнике какие-то подробности имеются?

- Нет, как они проходили, эти первые брачные ночи, – таких данных не было. Это такая тайна личной жизни императора... Если царь-батюшка не выставлял, как Александр II, свои отношения на всеобщее обозрение - то это всегда оставалось тайной за семью печатями.

А, может, этих «тайных печатей» было и еще больше...