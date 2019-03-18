В Сочи объявлены победители конкурса «Лидеры России»

Победителями стали 104 человека из 30 регионов России. Дорога к победе была трудной: в конкурсе участвовали амбициозные, целеустремленные, опытные люди, те, кто прошел отбор среди 277 тысяч претендентов, подавших заявки.

Дорога была долгой: несколько месяцев конкурсанты выполняли очные и заочные задания, общались с наставниками конкурса, реализовывали социальный проекты. И все это происходило в условиях дефицита времени и конкуренции.

В полуфиналы пробились 3294 человека, а в финал – 300. И, как отметил руководитель конкурса, проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров, среди них не было ни одного человека, который бы попал на финал каким-то иным путем, кроме как пройдя заочный и очный этапы отбора.

Из этих трёхсот эксперты по оценке и должны были выбрать сильнейших. 17 марта на торжественной церемонии награждения были объявлены победители.

-Конкурс формально заканчивается. Но настоящий конкурс только начинается. И он будет гораздо сложнее, потому что будет продолжаться всю жизнь. Будут испытания, которые ни на одном конкурсе не придумать, будет риск «зазвездить», - обратился к финалистам первый заместитель главы Администрации президента Сергей Кириенко, пожелав им достойно пройти испытание «медными трубами» и не останавливаться в своем развитии, - Это не конкурс про назначения. Он дает только возможности, а воспользуетесь вы ими, или нет, зависит только от вас.

Сначала награждали авторов лучших социальных проектов. В этом году, чтобы пройти в финал, участники должны были реализовать социальный проект в рамках задания «Сердце лидера». Кто-то развивает спорт, кто-то помогает пожилым, кто-то занимается профориентацией детей. Объединяет все проекты то, что они сделаны с душой, с желанием, а не для галочки.

Из 11 награжденных семеро не прошли в финал, но их проекты были отмечены как лучшие. Автор одного из них, Ильяс Калмыков, организовал в Чувашии для детей с ограниченными возможностями проект адаптивных видов спорта. Больше 400 детей занимаются слэш-хоккем, дартс, шашками, шахматами, бочча. Один из них, Даниил Балатаев, три с половиной года назад начал заниматься слэш-хоккееем, и сегодня среди юношей стал одним из самых перспективных спортсменов, которому прочат участие в Паралимпиаде.

- Я был инициатором идеи, но я был не один: вокруг меня объединились волонтеры, победители президентских грантов, бизнесмены, - вспоминает Ильяс Калмыков, - Сегодня у нас больше 20 партнеров, которые участвуют в проекте.

Месяц назад при чебоксарском городском собрании депутатов была создана рабочая группа по развитию адаптивных видов спорта. По словам Ильяса, сейчас участники проекта изучают опыт других городов и стран. А в планах - транслировать свой опыт и методики другим регионам.

-Общественное признание моего проекта на «Лидерах России» только прибавило мне уверенности в том, что этим проектом нужно заниматься дальше, - поделился Ильяс Калмыков.

Победители второго конкурса управленцев «Лидеры России»