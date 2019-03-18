CК России предъявил заочное обвинение бывшему прокурору Литвы в связи с событиями в Вильнюсе в 1991 году

Следственный комитет России продолжает расследование уголовного дела о незаконном привлечении к уголовной ответственности в Литовской Республике граждан России из числа бывших военнослужащих Советской Армии, сотрудников правоохранительных органов и членов Коммунистической партии Литвы. Новое руководство Литвы обвиняет их в причинении "смерти и телесных повреждений гражданским лицам в ходе обеспечения общественного порядка в городе Вильнюсе в январе 1991 года".

Для тех, кто не знает, как развивались эти трагические события 28 лет назад, можно напомнить сценарий украинского майдана. Все происходило именно по той самой госдеповской методичке: в разгар противостояния неизвестные открыли оружейный огонь с крыш по митингующим. А местная прокуратура обвинила в гибели литовских граждан тех, кто в тот момент выполнял присягу: защищал в Литовской ССР общественный порядок.

"Следователи СК России установили причастность к совершению этого преступления бывшего главного прокурора Департамента уголовного преследования Генпрокуратуры Литовской Республики Симонаса Слапшинскаса. Именно он совместно с членами следственной группы вынес этот обвинительный акт. В 2015 году он же направил уголовное дело в литовский суд для рассмотрения дела по существу. Слапшинскасу заочно предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 299 УК РФ за "незаконное привлечение к уголовной ответственности заведомо невиновных граждан России"", - сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

В ведомстве отметили, что на момент принятия решения о направлении уголовного дела в суд литовские прокуроры не смогли установить причинно-следственную связь между действиями советских военных и гибелью митингующих. А факты стрельбы по гражданскому населению с крыш и верхних этажей прилегающих зданий замалчивались, "хотя было достоверно известно, что в конфликте участвовала третья сторона".

"Несмотря на эти обстоятельства российские граждане продолжают подвергаться незаконному уголовному преследованию за якобы совершенные ими преступления против мира и безопасности человечества в условиях отсутствия военного конфликта", - отмечается в обращении СК России.

13 января 1991 года в Вильнюсе гибли не только будущие литовские граждане. Литовскими правоохранителями по непонятным причинам не расследовано должным образом убийство лейтенанта "Альфы" Виктора Шатских. Офицер был убит в спину той самой "третьей стороной" из боевого оружия. Известно, что сами "альфовцы" боевых патронов в те дни не применяли.

Лейтенант "Альфы" Виктор Шатских погиб в январе 1991 года в Вильнюсе. Фото alphagroup.ru

"Уголовное дело по этому факту было прекращено, как таковые обстоятельства преступления не выяснялись. Теперь расследованием этого преступления также занимаются следователи СК России", - отметила Петренко.

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