В Москве пройдет благотворительная распродажа в поддержку детей и взрослых с тяжелыми заболеваниями печени

Благотворительный фонд "Жизнь как чудо" уже 10 лет помогает детям и взрослым с тяжелыми заболеваниями печени. Помощь получили более 560 подопечных - людей из малообеспеченных семей по всей стране. Фонд не только помогает оплачивать операции, но и послеоперационные обследования, медикаменты, транспортные расходы.

Поддержать добрые дела и больше узнать о работе фонда можно будет 13 апреля на ежегодной благотворительной распродаже. Она пройдет в бальном зале отеля The Ritz-Carlton Moscow. Здесь будут представлены вещи российских и зарубежных брендов, дизайнеров, шоурумов и друзей фонда. Здесь можно будет не только подобрать несколько образов к летнему сезону, но главное - совершить доброе дело. Все собранные средства будут направлены на работу благотворительного фонда «Жизнь как чудо».

Для детей готовят свою развлекательную программу

Для детей готовят свою развлекательную программу – аниматоры организуют игры, мастер-классы и развивающие шоу для малышей. А их родители смогут отдохнуть в уютной зоне отдыха. Гостями благотворительной распродажи станут попечители и друзья фонда, артисты театра и кино: Анастасия Меськова, Александра Ребенок, Юлианна Винер, Нана Татишвили, Анна Цуканова-Котт и другие.

- Фонду «Жизнь как чудо» исполняется 10 лет, а значит распродажа станет настоящим праздником для всех. Приходите отметить день рождения Фонда с нами, - сообщила директор фонда Анастасия Черепанова.

Где: The Ritz-Carlton Moscow, Тверская ул., 3, Москва

Когда: 13 апреля с 11.00 до 19.00.