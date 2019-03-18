2019-03-18T18:42:05+03:00
Общество

В Москве пройдет благотворительная распродажа в поддержку детей и взрослых с тяжелыми заболеваниями печени

Ее проводит благотворительный фонд "Жизнь как чудо"
Ольга БОРСКАЯ
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На распродаже можно будет не только подобрать несколько образов к летнему сезону, но главное - совершить доброе делоНа распродаже можно будет не только подобрать несколько образов к летнему сезону, но главное - совершить доброе дело
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Благотворительный фонд "Жизнь как чудо" уже 10 лет помогает детям и взрослым с тяжелыми заболеваниями печени. Помощь получили более 560 подопечных - людей из малообеспеченных семей по всей стране. Фонд не только помогает оплачивать операции, но и послеоперационные обследования, медикаменты, транспортные расходы.

Поддержать добрые дела и больше узнать о работе фонда можно будет 13 апреля на ежегодной благотворительной распродаже. Она пройдет в бальном зале отеля The Ritz-Carlton Moscow. Здесь будут представлены вещи российских и зарубежных брендов, дизайнеров, шоурумов и друзей фонда. Здесь можно будет не только подобрать несколько образов к летнему сезону, но главное - совершить доброе дело. Все собранные средства будут направлены на работу благотворительного фонда «Жизнь как чудо».

Для детей готовят свою развлекательную программу

Для детей готовят свою развлекательную программу

Для детей готовят свою развлекательную программу – аниматоры организуют игры, мастер-классы и развивающие шоу для малышей. А их родители смогут отдохнуть в уютной зоне отдыха. Гостями благотворительной распродажи станут попечители и друзья фонда, артисты театра и кино: Анастасия Меськова, Александра Ребенок, Юлианна Винер, Нана Татишвили, Анна Цуканова-Котт и другие.

- Фонду «Жизнь как чудо» исполняется 10 лет, а значит распродажа станет настоящим праздником для всех. Приходите отметить день рождения Фонда с нами, - сообщила директор фонда Анастасия Черепанова.

Где: The Ritz-Carlton Moscow, Тверская ул., 3, Москва

Когда: 13 апреля с 11.00 до 19.00.

Все собранные средства будут направлены на работу благотворительного фонда «Жизнь как чудо» Фото: материалы пресс-служб

Все собранные средства будут направлены на работу благотворительного фонда «Жизнь как чудо»Фото: материалы пресс-служб

ИСТОЧНИК KP.RU

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