Поддержка предпринимательства в Арктике станет одной из тем форума

В рамках трека деловой программы «Прибрежные территории» V Международного арктического форума «Арктика – территория диалога» отдельная сессия будет посвящена развитию малого и среднего предпринимательства (МСП) в регионах российской Арктики. Сессия «Большой потенциал малого бизнеса» будет проведена при поддержке Минэкономразвития РФ. Участники мероприятия обсудят особенности ведения малого и среднего бизнеса в Арктическом регионе, которые должны учитываться при выработке государственной политики, направленной на его поддержку.

Индивидуального подхода требуют арктические моногорода, для которых малый и средний бизнес – фактически единственный способ решения проблем занятости и диверсификации местных экономик. «Конкурентоспособность малого бизнеса в Арктике зависит от множества макроэкономических и инфраструктурных факторов, и успеха можно достичь исключительно при помощи консолидации усилий всех профильных министерств и ведомств, а также при поддержке крупного бизнеса, – прокомментировал важность проработки данной темы советник президента России Антон Кобяков. – При этом развитие МСП крайне важно именно для региона, и государство сделает все возможное для разработки мер поддержки, улучшения инфраструктурных и логистических возможностей, формирования международных бизнес-проектов».

По данным Федеральной службы государственной статистики, по итогам 2016 года в основной капитал малого и микробизнеса было инвестировано 801,6 млрд. рублей, в предприятия среднего уровня – 391,5 млрд. рублей. Ежегодный объем субсидий, выделенный из федерального бюджета на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, бюджетам субъектов РФ с 2010 года составляет от 5 до 25,2 млрд рублей.

«Национальный проект „МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы“ отвечает ключевым задачам развития сектора малого бизнеса к 2024 году. На достижение ключевых показателей таких как: увеличение занятости до 25 млн. человек и ВВП до 32,5 %, необходимо сориентировать поддержку малого и среднего предпринимательства в Арктике, – сказал заместитель министра экономического развития РФ Вадим Живулин, – В нацпроекте наряду с масштабной программой по предоставлению доступа к льготному кредитованию, предлагается дальше развивать микрофинансирование, лизинг и запустить механизмы по альтернативным источникам финансирования, в том числе краудфандинг и биржевые инструменты».

На решение этой задачи будут работать как мероприятия федерального проекта

«Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию», так и федеральных проектов «Акселерация субъектов МСП» и «Популяризация предпринимательства»: развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства (центры «Мой бизнес»), поддержка экспортно ориентированного бизнеса, создание регионах промышленных парков и технопарков (при этом Арктическая зона включена в список приоритетных территорий), вовлечение населения в предпринимательскую деятельность.

Участники мероприятия деловой программы Международного арктического форума – 2019 подробно изучат инфраструктурные особенности региона и разработают ряд мер по усовершенствованию логистических возможностей, которые позволят увеличить товарооборот. Деловое сообщество ведущих стран мира рассмотрит возможность запуска и реализации международных проектов. Серьезным вкладом в развитие МСП в Арктике станет обмен инновационными технологиями, опытом ведения бизнеса в сложных климатических условиях.

V Международный арктический форум «Арктика – территория диалога» пройдет в Санкт-Петербурге 9 и 10 апреля 2019 г.

Официальный сайт мероприятия: forumarctica.ru

Оператором форума является фонд Росконгресс – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий.