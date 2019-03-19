Исповедь сотрудника банка: Мы всем клиентам впариваем страховку, даже если она им не нужна

Банковский бизнес - один из самых доходных в стране. Чистая прибыль всей отрасли достигает триллиона рублей в год. Многие банки предлагают очень выгодные условия в борьбе за клиента. А заполучив его, начинают навязывать дополнительные услуги. Именно они и приносят львиную долю дохода. Корреспондент «КП» поговорил с действующей сотрудницей крупного банка. Она рассказала, как менеджеры хитрят, чтобы клиенты брали кредиты и страховки. Приводим ее рассказ без купюр. И даем советы, как таким манипуляциям противостоять.

Людей - в онлайн!

«Я работаю в одном из крупных банков. Название говорить не буду. Скажу только, что он входит в десятку самых больших по стране. Но по зарплатам такого не скажешь. Мой оклад - 23 тысячи рублей. Остальное - проценты с продаж. Моя должность - администратор зала. Я первая встречаю всех, кто заходит в офис, и помогаю им решить мелкие проблемы. Хотя помощью это назвать сложно. Скорее я впариваю им продукты банка под видом помощи. Ну и зарабатываю копеечку себе.

У нас есть план - в день нужно заработать минимум пять баллов. Все, что сверху, идет в бонус. Не перевыполню план, буду сидеть на голом окладе. А мне еще за съемную квартиру платить. Задача банка - перевести как можно больше людей на удаленные каналы: онлайн- и мобильный банк. Вот за это нам и платят. Чтобы мы уговаривали клиентов установить приложения. Даже если им это не нужно.

Конечно, многие люди отказываются или уже установили приложение. Тогда начинаешь хитрить. Говоришь, что нужно кое-что перепроверить. По номеру телефона получаешь доступ в базу. А там, например, видно, что человек давно не заходил в онлайн-банк. Прошу немного задержаться. Предлагаю перевести один рубль на телефон. Обычно никто не сопротивляется. После этого ввожу свой код консультанта - часть плана выполнила».

Пояснение «КП»:

Общая тенденция для всех банков. Они максимально переводят людей на онлайн-ресурсы. Это позволяет экономить. Не нужно содержать штат сотрудников и тратить деньги на аренду офисов. Клиентам такое тоже выгодно. Но только в случае, если вы этим часто пользуетесь. Мобильный банк, как правило, стоит 50 - 60 рублей в месяц.

«Не выполнишь план - лишат премии»

«За активацию мобильного банка начисляют 0,25 балла. За установку автоплатежа (на кредит или «коммуналку») - 0,2 балла. Больше всего можно получить за выписку из БКИ (бюро кредитных историй) - 0,8 балла. Она стоит 590 рублей. Да, я знаю, что ее можно получить бесплатно. Но клиентам мы об этом не говорим. Наоборот, уговариваем, что так они себя обезопасят. Типа будут знать, не взял ли кто-нибудь на их имя кредит.

Если план не выполняешь, сначала получаешь предупреждение, а потом лишают премии. Приходится хитрить. Например, просить друзей и знакомых установить приложение. Но это конечный ресурс, и тут нужно грань соблюдать. Иначе заметят и могут заподозрить в мошенничестве. Со службой безопасности у нас лучше не шутить.

В самый лучший день я заработала 10 баллов. В тот месяц вышло больше 30 тысяч на руки. Но такое было один раз. Перед Новым годом. А в принципе у нас план почти невозможно выполнить. Народ ходит один и тот же. Мы им все, что можно, уже подключили».

Пояснение «КП»:

Справку о кредитной истории можно бесплатно получить дважды в год. Такой закон приняли недавно. Причем теперь система стала еще проще. Запросить информацию можно через портал госуслуг.

Кредитка в виде бонуса

«Кредитки обычно «паровозом» выдают. Например, человек пишет заявку на кредит. А ему сразу еще и карту выдают. Самую простую. Клиенту вроде как отказываться нет смысла. В первый год она бесплатная. Но менеджерам тоже план выполнять надо. Им невыгодно, если человек просто получит карту и положит ее в тумбочку. Они сразу же просят совершить платеж. Например, кинуть 200 рублей на телефон. То есть сразу человека в кредит загоняют.

Было один раз такое. Менеджеры впарили кредитку какому-то дедушке. Потом его дочь приходила разбираться, почему мы его заставили. А мы вроде и не заставляли. Мы же всем просто говорим, что так надо. Типа для активации. Они и верят.

Девочки, которые с юрлицами работают, еще не такое рассказывали. Месяц назад на одном предприятии заказали зарплатные карты. Обычные дебетовые. Но вместе с ними банк выпустил всем новым клиентам еще и кредитные карты. С минимальным лимитом (20 тысяч рублей), но все же. А менеджеры сказали, что это бонусные карты. Мол, пользуйтесь на здоровье. Это типа подарок от банка. Некоторые обнулили карты. Потом пришли выяснять, откуда у них долг образовался.

Вообще работать в полях проще. Там ни камер нет, ни начальства. У нас же все зарегулировано. Лишнего слова сказать нельзя. А хотят, чтобы мы продавали. На выезде можно втюхивать что угодно и как угодно. Если клиент подписал договор - все, он потом никак не докажет, что его ввели в заблуждение».

Совет «КП»:

Не ведитесь на предложения оформить что-то сразу. Выслушайте информацию. Возьмите буклет. Дома все спокойно посмотрите и оцените, нужно вам это или нет.

Вклады только у бабушек

«Видно, что у людей сейчас денег очень мало. В день зарплаты или пенсии все с самого утра занимают очередь в кассу или к банкомату, чтобы быстрее снять наличные.

При этом заначки есть только у бабушек. У них и по 300, и по 500 тысяч, и по миллиону лежит. Молодежь в основном за кредитами приходит. Одна при мне взяла на айфон, другой - на свадьбу, третья - на детскую кроватку. Когда кредит оформляешь, это обычно много времени. Многие любят поговорить. Так и рассказывают, на что хотят потратить деньги. Сидишь часто и удивляешься. У нее зарплата - 20 тысяч, а она хочет телефон за 50 взять.

Есть вообще странные люди. На днях приходила девушка. Она нашла в интернете сайт, где акция проходила. Якобы присылаешь тысячу рублей - возвращается 20 тысяч. Она и перевела. Деньги, естественно, не пришли. Хотела хоть свою тысячу назад получить. А мы что сделаем? Операция мгновенная. Деньги уже никак не вернуть. Лучше бы она эту тысячу себе на телефон у нас в офисе перевела - я бы хоть бонус получила».

Совет «КП»:

Берите кредиты только на действительно нужные вещи. И не отправляйте деньги неизвестным людям, предлагающим обогатить вас. Скорее всего, это мошенники. Халявы в интернете не бывает.

Рис.: Катерина МАРТИНОВИЧ

На размер ставки полис не влияет

«У менеджеров зарплата выше. Я на него выучилась и даже поработала, пока одна из сотрудниц была в отпуске. У них тоже есть свой план. Они впаривают обязательные страховки при получении кредита. Точнее, они их называют обязательными. По закону человек может отказаться. Но тут мы опять хитрим. Говорим так: «Возможно, вам одобрят кредит, но есть вероятность, что откажут. А вот если оформите страховку, тогда вообще никаких вопросов, возможность получения кредита вырастет почти до 100%». Не знаю зачем, но люди соглашаются. Я вот лично ни разу не видела, чтобы у нас кредит без страховки продавали. Даже если человек тысяч 60 берет - ему все равно ее впаривают.

Причем на размер ставки страховка, похоже, никак не влияет. В рекламе стоит «от 12,9%». Но по факту обычно выдают под 16 - 18%. Ниже я не припомню. При этом некоторым действительно отказывают. Либо плохая кредитная история, либо большой долг в других банках. У нас в системе все указано. Но клиенту причину отказа мы говорить не можем».

Пояснение «КП»:

У любой страховки есть период охлаждения. Это прописано в законе. От нее можно отказаться, если вы передумали в течение 14 дней. Поняли, что ошиблись? Пишите заявление в страховую - и договор обязаны расторгнуть.

ОФИЦИАЛЬНО

Глава Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил МАМУТА:

Навязывают услугу? Включайте диктофон!

- Что касается страховок на потребительские кредиты, есть разница между предложением и навязыванием. Если вы пришли в магазин купить хлеба, а вам на выходе говорят: купите еще баночку колы со скидкой в 30%, то такое предложение вполне законно. А если говорят: без колы мы вам хлеб не продадим - это уже навязывание. Чтобы такого не допустить, мы рекомендуем вести аудио- или видеофиксацию общения в офисе банка. Для нас это дополнительный источник информации, который можно приложить к жалобе. И мы его учтем, потому что так проще всего доказать факт навязывания. Более того, человек заранее должен сказать об этом кредитному менеджеру. Возможно, тогда и попытки навязывания не будет.