2019-03-19T02:57:58+03:00
Звезды

Болезнь прогрессирует: Лицо Ким Кардашьян изувечил хронический недуг

Модель показала, каких усилий ей стоит скрывать поражения на коже
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Королеве Инстаграма стоит неимоверных усилий скрывать следы болезни. Фото: Инсатграм.Королеве Инстаграма стоит неимоверных усилий скрывать следы болезни. Фото: Инсатграм.
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Одна из самых популярных звезд планеты Ким Кардяшьян уже много лет борется с хроническим заболеванием – псориазом. Королеве Инстаграма стоит неимоверных усилий скрывать его следы и выглядеть всегда на сто процентов. До недавнего времени болезнь поражала в основном руки и ноги 38-летней звезды реалити-шоу. Но теперь недуг прогрессирует, и красные пятна появились и на лице Ким.

В Инстаграме Кардашьян показала, как она выглядит без грима. Модель сделала селфи утром в постели, едва проснувшись. Яркие красные пятна обезобразили ее кожу, сосредоточившись на лбу, щеках и подбородке.

- Утренний псориаз, - подписала фото Ким, выложив снимок в Сториз.

Ким сделала селфи без грима, показав пятна псориаза на лице. Фото: Инстаграм.

Ким сделала селфи без грима, показав пятна псориаза на лице. Фото: Инстаграм.

Супруга рэпера Канье Уэста не раз рассказывала, какие усилия она предпринимает, чтобы замаскировать следы псориаза на лице и теле. Брюнетка накладывает плотный слой грима, помогающий ей скрывать красные отметины. Ким соблюдает специальную диету, разработанную дерматологом, и каждый день мажет кожу кремом с кортизоном. Когда болезнь обостряется, модель делает курс инъекций кортизона, а также проходит аппаратные процедуры Quasar MD Plus, основанные на световом излучении. Все эти меры помогают лишь временно, и болезнь возвращается снова и снова.

Первые признаки болезни появились у Ким в 2013 году, когда она родила дочку Норт. Потом недуг отступил, и снова появился в 2016 году. С тех пор Кардашьян борется с ним с переменным успехом.

Ким накладывает плотный слой грима, чтобы выглядеть идеально. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ким накладывает плотный слой грима, чтобы выглядеть идеально.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Хроническое кожное заболевание не мешает Ким проходить многочисленные косметические процедуры. По словам источников из окружения звезды, модель буквально помешана на омолаживающих процедурах. Ким смертельно боится постареть, потерять молодость, красоту и популярность в Инстаграме, и потому почти ежедневно посещает салоны красоты.

Не пренебрегает модель и более радикальными методами – свою аппетитную фигуру Ким обрела с помощью пластической хирургии. Кардашьян уверяет, что за 3,5 месяца она постройнела на 20 килограммов — и теперь при росте в 159 сантиметров весит всего 53 кило. Мол, она сидела на диете Аткинса и не вылезала из спортзала - и вот результат. Профессиональные хирурги ей, конечно, не верят: совершенно очевидно, что сногсшибательное тело Ким — результат пластики. Модели провели так называемое липомоделирование — когда излишки жира из одних мест перекачивают в другие. По словам профессионалов, Ким удалили жир с талии и бедер, переместив его в ягодицы. Этим и объясняется осиная талия звезды при довольно внушительных бедрах. Подобная процедура у лучших хирургов планеты (а Кардашьян, безусловно, пользуется услугами самых дорогих эскулапов) стоит около 150 тысяч долларов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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