Для использования в быту: Московский НПЗ расширяет производство газового топлива

Самый востребованный во всех сферах нашей жизни газ — это пропан. Именно на нем хозяйки готовят, кипятят воду, он приносит тепло в дома. Но одними только коммунальными нуждами спектр его применения не ограничивается.

Мало кто знает, что тот же самый пропан, например, широко применяется в кулинарии: он может использоваться как пищевая добавка. На упаковках продуктов указывается его зарегистрированный код – Е944. Помогает пропан и творческим натурам в реализации их идей: на его основе производятся растворители, также он используется для повышения давления в аэрозольных баллончиках.

В промышленности у пропана самое широкое применение. Его можно встретить и на стройплощадках (огонек сварщика горит именно благодаря ему; так же пропан используют для самых разных строительных работ и резки металла), и на производственных предприятиях. Смесь пропана с изобутаном применяется как хладагент в холодильных установках и кондиционерах.

И, конечно, пропан — это самое экологически чистое топливо для автомобилей. Газ повышает ресурс двигателей внутреннего сгорания и увеличивает срок их службы. Благодаря его экономической выгоде (газ стоит дешевле бензина) автомобилисты все охотнее предпочитают его традиционному горючему.

Одним из крупных поставщиков пропана на рынок московского региона является Московский нефтеперерабатывающий завод. На днях предприятие сделало еще один шаг в сторону экологичного производства: после модернизации здесь заработала новая газораспределительная станция. Проект реализован в рамках общей модернизации НПЗ, которая проводится с 2011 года.

Современный газораспределительный комплекс обеспечивает безопасную выработку и отгрузку востребованных на рынке сжиженных углеводородных газов — пропана, бутана и смеси газов. На станции применяется технология, полностью исключающая попадание газа в атмосферу — за герметичность отвечает система улавливания и возврата паров.

Предприятие модернизировало и резервуарный парк сжиженных углеводородных газов: общий объем емкостей увеличен до 3200 кубометров. Планируется, что обновленная станция будет принимать и отгружать до 256 тысяч тонн в год. Благодаря современному оборудованию и полностью автоматизированному процессу газ теперь будет отгружаться в два раза быстрее.

Особо в ходе модернизации позаботились о безопасности станции. На каждом блоке установлена собственная система противоаварийной защиты. Весь комплекс оборудован самыми современными автоматическими системами пожаротушения.

- Модернизация газораспределительной станции дает возможность быстро и экологично осуществлять отгрузку продукции, - рассказал технический директор Московского НПЗ Максим Артеменко. - Благодаря новому оборудованию предприятие сможет поставлять на рынок разные марки газов: пропан, бутан, изобутан, пропан-бутановую смесь. Важно отметить, что все параметры газораспределительной станции рассчитаны с учетом перспективы развития завода. Будущие проекты модернизации Московского НПЗ позволят увеличить отгрузку газов, используемых для коммунальных нужд. Мы к этому готовы.