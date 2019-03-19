В Москве заработала онлайн карта с зонами, где запрещена парковка

Власти Москвы разработали онлайн карты, на которых в режиме реального времени можно найти места, где парковка запрещена. Они доступны в приложении "Помощник Москвы", которое бесплатно можно скачать в Appstore и Google.play. Карту легко найти в разделе "Зона фиксации".

По задумке ноу-хау не не только поможет автомобилистам сориентироваться в городском пространстве и правильно припарковать автомобиль, но и станут подсказкой для пешеходов, которые могут в режиме реального времени сфотографировать автомобиль-нарушитель. В этом же приложении в дальнейшем можно узнать, какое наказание понес тот, кто "паркуется, где хочет".

Предварительно прикинуть сумму штрафа поможет онлайн карта. Участки, где парковка запрещена выделены разными цветами. Самый большой штраф, пять тысяч рублей, обозначен на карте зеленым. Такой цвет выбрали неспроста - это участки с газонами и клумбами. Красным цветом обозначены улицы, где установлены знаки "Парковка запрещена". За это нарушение придется выложить три тысячи рублей. Столько же обойдется стоянка на оранжевых участках карты. Это зоны прилегающие к пешеходным переходам.

Напомним, мобильное приложение "Помощник Москвы" начало работать еще в 2015-м году и было создано специально для активных горожан, которые получили возможность с помощью своих телефонов фиксировать самые разные нарушения. Сейчас им пользуются более двухсот тысяч человек.