2019-03-19T16:04:56+03:00
Политика

Полундра! Штаб ядерных сил США ушел под воду

Самолеты «судного дня» Америки еле унесли шасси от гнева природы
Виктор БАРАНЕЦвоенный обозреватель «Комсомольской Правды», член Общественного совета при Министерстве обороны РФ
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Boeing E-4B Nightwatch представляет собой начиненный самым совершенным электронным и навигационным оборудованием командный центрBoeing E-4B Nightwatch представляет собой начиненный самым совершенным электронным и навигационным оборудованием командный центрФото: EAST NEWS
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Фуууу... Теперь можно вздохнуть спокойно: США в ближайшие недели или даже месяцы вряд ли смогут начать «полноценную» ядерную войну. А все из-за того, что их авиабаза «Оффатт» (штат Небраска), на территории которой - штаб стратегического командования США (STRATCOM), предательски затоплен водами рек Миссури и Платт (заметим, не Волгой и Енисеем).

А ведь из новейшего подземного бункера на этом аэродроме идет управление ядерным оружием США! И, вполне возможно, сейчас сомы и щуки (а не русские диверсанты в аквалангах) с любопытством рассматривают в мутной воде аппаратуру, в чреве которой «зашиты» команды на запуск ядерных ракет. А компьютеры и шкафы, со сложнейшй электроникой - вещи чрезвычайно чуткие к влаге. Потребуется немало времени для их просушки и наладки. А, может, и замены.

Штаб ядерных сил США ушел под воду Фото: REUTERS

Штаб ядерных сил США ушел под водуФото: REUTERS

Кстати, на той же авиабазе размещаются и так называемые «самолеты судного дня» - это четверка Boeing E-4B Nightwatch. Они предназначены для правительства и военного командования на случай начала ядерной войны, и разрушения наземных пунктов управления.

Эти самолеты способны оставаться в небе несколько дней (естественно, с дозаправкой в воздухе). Всё оборудование на борту защищено от ядерного взрыва.

Еще эти самолеты называют «апокалиптическими машинами». Это спецборты Национального оперативного центра США. Один из четырех таких воздушных командных центров всегда полностью готов к вылету. Все эти «летающие штабы» президента США и главы Пентагона, как сообщают, еле успели унести шасси, как только вода стала подбираться к ангарам и взлетно-посадочной полосе. Вместе с командными Boeing E-4B удрали от грозящей опасности и девять (из 33) самолетов-разведчиков RC-135 Rivet Joint. Остальные - отбуксировали на сухие стоянки. Из них сейчас выковыривают жаб. Своих, миссурийских.

То, что США оказались временно выбиты из готовности к ядерной войне - на русских уже не спишешь. Гнев природы - и только.

И с чего бы это?

ИСТОЧНИК KP.RU

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