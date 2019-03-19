Полундра! Штаб ядерных сил США ушел под воду

Фуууу... Теперь можно вздохнуть спокойно: США в ближайшие недели или даже месяцы вряд ли смогут начать «полноценную» ядерную войну. А все из-за того, что их авиабаза «Оффатт» (штат Небраска), на территории которой - штаб стратегического командования США (STRATCOM), предательски затоплен водами рек Миссури и Платт (заметим, не Волгой и Енисеем).

А ведь из новейшего подземного бункера на этом аэродроме идет управление ядерным оружием США! И, вполне возможно, сейчас сомы и щуки (а не русские диверсанты в аквалангах) с любопытством рассматривают в мутной воде аппаратуру, в чреве которой «зашиты» команды на запуск ядерных ракет. А компьютеры и шкафы, со сложнейшй электроникой - вещи чрезвычайно чуткие к влаге. Потребуется немало времени для их просушки и наладки. А, может, и замены.

Штаб ядерных сил США ушел под водуФото: REUTERS

Кстати, на той же авиабазе размещаются и так называемые «самолеты судного дня» - это четверка Boeing E-4B Nightwatch. Они предназначены для правительства и военного командования на случай начала ядерной войны, и разрушения наземных пунктов управления.

Эти самолеты способны оставаться в небе несколько дней (естественно, с дозаправкой в воздухе). Всё оборудование на борту защищено от ядерного взрыва.

Еще эти самолеты называют «апокалиптическими машинами». Это спецборты Национального оперативного центра США. Один из четырех таких воздушных командных центров всегда полностью готов к вылету. Все эти «летающие штабы» президента США и главы Пентагона, как сообщают, еле успели унести шасси, как только вода стала подбираться к ангарам и взлетно-посадочной полосе. Вместе с командными Boeing E-4B удрали от грозящей опасности и девять (из 33) самолетов-разведчиков RC-135 Rivet Joint. Остальные - отбуксировали на сухие стоянки. Из них сейчас выковыривают жаб. Своих, миссурийских.

То, что США оказались временно выбиты из готовности к ядерной войне - на русских уже не спишешь. Гнев природы - и только.

И с чего бы это?