ЦБ назвал строительство самой теневой сферой экономики

На официальном сайте Банка России опубликовано сообщение о том, какие сектора экономики формировали спрос на теневые финансовые услуги в 2018 году. «Данная оценка по итогам года публикуется впервые, она подготовлена на основе информации Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России», - говорится на сайте ЦБ.

Основная часть таких сомнительных операций в прошлом году проводилась компаниями строительного сектора — в денежном выражении это 29% от всего объема сомнительных сделок, пояснили КП в пресс-службе ЦБ. Следом идет сфера услуг - охрана, клининг, реклама. На них приходится 22%.

Интересно, а сколько это в деньгах? Однако абсолютные цифры нам в ЦБ называть не стали. И еще вопрос — как банковские эксперты определяют, сомнительная сделка или нет.

- Ну, всех секретов мы вам рассказывать не будем, - ответили «Комсомолке» в ЦБ. - Но к сомнительным операциям, дающими повод говорить о теневых потоках, относятся, в частности, те, в которых, например, отсутствует контрагент, либо осуществляется поставка несуществующего товара, либо цены за товар слишком завышены, - пояснили нам в Центробанке.

Кроме того, на сайте приводятся данные и о незаконном обналичивании денег. Объем подобных операций составил в 2018 г. 176 млрд руб. Причем 100 млрд из них приходится на долю физлиц. Если сравнить с предыдущими годами, то борьбу с незаконной обналичкой надо признать вполне успешной. В 2015 г. объем этого незаконного рынка составлял 600 млрд, , удалось нанести серьезный удар по незаконному обналичиванию денег. В прошлом году объем подобных операций сократился почти вдвое — до 177 млрд руб. А всего три года назад, в 2015 году, он составлял 600 млрд.

По предварительной оценке Федеральной службы по финансовому мониторингу следует, что объем теневой экономики России в 2018 году превысил 20 трлн рублей, составив порядка 20% ВВП страны.

Доля секторов экономики в общем объеме сомнительных операций.Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

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20 трлн рублей - объем теневой экономики страны

Объем российской теневой экономики в прошлом году составил 20,7 триллионов рублей. Это больше, чем все доходы федерального бюджета-2018 (подробности)