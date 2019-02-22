С подачи «КП» Совет Федерации спросит у финансовой разведки, откуда она взяла «теневые» 20 триллионов рублей

Объем российской теневой экономики в прошлом году составил 20,7 триллионов рублей. Это больше, чем все доходы федерального бюджета-2018. Таковы данные Росфинмониторинга. По подсчетам финансовой разведки, с 2015 года ежегодная прибыль нелегального сектора колебалась в диапазоне от 20 до 30% ВВП или от 18,9 до 24,3 трлн рублей (см. инфографику). На деньги, прошедшие мимо казны только в прошлом году, можно финансировать армию и оборонный заказ почти 10 лет или увеличить пенсии в 10 раз.

Росфинмониторинг не стал отчитываться, по каким методикам велся расчет доходов теневого сектора. Но исходя из специфики финансовой разведки можно предполагать, что она не учитывает теневые зарплаты и гаражную экономику, а речь идет исключительно о бегстве капиталов и преступном бизнесе.

Честный и откровенный отчет финансовых разведчиков — это очень хорошо. Но возникает вопрос: если мы так хорошо знаем доходы теневых капиталистов, то почему их не ловим? На этот вопрос «КП» ответил вице-спикер Совета Федерации, член комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Евгений Бушмин:

- Финансовая разведка имеет полное право обратиться во все правоохранительные органы, в следственный комитет, прокуратуру, ФСБ и получить от них всю необходимую помощь для предотвращения преступлений. Поэтому к отчету о теневой экономике было бы неплохо приложить информацию о том, сколько было возбуждено дел, сколько дошло до суда и какие деньги удалось вернуть. Что касается самой суммы, то нужно разъяснить: о каких деньгах идет речь? Одно дело — деньги, которые украли, заработали преступным путем и вывели за границу. Другое - когда наши коммерческие структуры выводят доллары за границу, чтобы рассчитаться с долгами перед зарубежными партнерами. Эти долги достаточно велики — свыше $400 млрд, возвращать их необходимо, а они могут учитываться, как вывод капитала.

В теневой экономике России вращаются триллионы рублей.Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Эти 20 триллионов рублей надо разложить по полочкам: где - контрабанда, торговля оружием, наркотиками, а где - обычные платежи. Пока этого не сделано — мы не будем знать реальных размеров теневой экономики. Может быть, Росфинмониторинг всех самозанятых в эту статистику включил?

- Но финразведчики не хотят выдавать деталей. Пресса шлет им письма, а ведомство уклоняется от подробностей…

- Давайте мы попросим.

- Попросите с парламентской трибуны, чтобы они ответили.

- Да, обязательно сделаем.

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