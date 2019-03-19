Поисковое движение запустило проект «Без срока давности»

О направлениях и этапах проекта на пресс-конференции в ТАСС рассказали руководитель Поискового движения России, председатель комиссии Общественной палаты РФ по делам молодежи, развитию добровольчества и патриотическому воспитанию Елена Цунаева, исполнительный директор Фонда «История Отечества» Константин Могилевский и генеральный директор киностудии «Ленфильм» Эдуард Пичугин.

Идея проекта назрела давно. Как рассказала Елена Цунаева, люди давно обращаются к поисковикам с просьбой заняться расследованием преступлений нацистов против мирного населения. Кроме того, сейчас очень мало современников знают о трагедии людей, оказавшихся на оккупированной территории, в зоне боевых действий. Да и у историков о ней нет четкого представления: до сих пор не установлено, сколько погибло людей от рук нацистов. Называется приблизительное количество: больше 16 млн.

-Не важно, сколько погибло. Любая цифра может поразить воображение. Проблема в том, что мало мемориалов и памятников, мало литературы, художественных и документальных фильмов, мало информации в интернете о военных преступлениях, и о том, чем жило в те годы мирное население, - сказала Елена Цунаева, - Мы должны персонализировать историю, и поэтому одна из наших задач – разобраться с архивами. Многие из них еще не рассекречены, а имеющиеся данные не до конца верифицированы.

Она привела в пример город Порхов в Псковской области, рядом с которым, по имеющейся информации, зарыты в ямах около 80 тысяч мирных граждан в период оккупации.

Кроме изучения документов поисковики будут работать и «в полях». В этом году они пройдут возле деревень Жестяная Горка Новгородской области и Моглино Псковской области, а также в Ставропольском крае.

С поисковиками будут сотрудничать творческие и просветительские организации. Как рассказал Константин Могилевский, фонд «История Отечества» на традиционном конкурсе учителей истории приоритетной темой уроков станет преступления нацистов на территории СССР.

-Конечно, это очень сложная, и болезненная тема. Кто-то может сказать, что она не для детей. На самом деле, надо рассказывать об этом детям, я рассчитываю на учителей, что они найдут слова раскрыть тему, - поделился мнением Константин Могилевский.

Он сообщил, что ей будут посвящены публикации в историческом журнале и на сайте Российского исторического общества. Часть вопросов о трагедии гражданского населения в годы войны войдет в Диктант Победы.

Генеральный директор «Ленфильма» Эдуард Пичугин анонсировал сериал «Партизанки», который рассказывает об оказавшихся в оккупации женщинах, решивших воевать с фашистами.

-Конечно, это будут собирательные образы, но фильма основан на реальных событиях. Глазами этих женщин мы увидим, как живут люди, и как гибнут целые деревни, - сообщил Эдуард Пичугин.

Кроме того, киностудия подготовила посвященные военным годам документальные и художественные ленты «Халхин-Гол», «Учености плоды», «Маргелов», «Воздух». Эти проекты призваны раскрыть перед зрителями неизвестные страницы истории.

По словам Эдуарда Пичугина, перед авторами таких проектов стоит двойная задача: сделать понятными реалии того времени, без заигрывания со зрителем и заискивания перед ним посредством голливудских стандартов, но при этом – и увлечь зрителя.

-Очень хочется достучаться до молодых, очень хочется, чтобы новый проект стал «прививкой» от беспамятства, нацизма и геноцида, - выразила надежду Елена Цунаева,- Я уверена в том, что у проекта появится много партнеров.