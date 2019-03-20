Экология и экономика: как достичь баланса?

В последние годы все большую значимость в России приобретает охрана окружающей среды. В стране запущен национальный проект «Экология», рассчитанный до 2024 года. Он предполагает, в частности, увеличение общей площади лесных угодий в границах заповедников, национальных и природных парков, заказников и других особо охраняемых природных территорий (ООПТ) на 5 млн гектаров. На реализацию планируется выделить 4 трлн рублей.

При этом существует ряд вопросов с определением границ данных территорий. 20 февраля в рамках Послания к Федеральному собранию Президент РФ Владимир Путин заострил внимание, что «у многих особо охраняемых территорий границы до сих пор четко не определены, режимы регулирования не соблюдаются… надо, конечно, иметь в виду интересы людей, которые там проживают».

Причиной возникновения данной ситуации стало то, что в середине ХХ века определение границ ООПТ проводилось на основе границ лесхозов без детальной экспертизы экологической значимости включаемых в них участков. Один из путей разрешения проблемы - замещение земель в границах ООПТ, пригодных для промышленной эксплуатации, лесными участками большей площади.

Решение проблем экологического характера требует комплексного подхода. Об этом ранее говорил и Владимир Путин. В рамках ежегодной пресс-конференции в конце 2017 года он отметил, что «соотношение между защитой экологии, защитой природы и развитием нужно найти всегда, всегда нужно искать золотую середину». Президент уточнил, что, если при реализации инфраструктурного или промышленного объекта осуществлена вырубка лесов, необходимы компенсационные высадки.

Однако есть примеры, когда под эгидой решения экологических проблем происходит серьезное замедление социально-экономического развития регионов. Сегодня существует ряд спорных ситуаций, связанных с участками в статусе ООПТ. В Новосибирской области около сотни жилых поселков оказались в черте таких территорий, в том числе в Инском, Казатовском и Каргатском заказниках. До получения статуса ООПТ здесь свободно строили объекты инфраструктуры, а затем застройщики стали получать штрафы. В 2013 году правительство Новосибирской области сочло необходимым изменить статус территорий, исключив пункт о запрете строительства в упомянутых заказниках.

Другой пример - территории нацпарка в Республике Коми и Ханты-Мансийском автономном округе. С 30-х годов прошлого века здесь велось промышленное освоение земель. В недрах Кожимского горнорудного района находится до 80 процентов запасов жильного кварца страны и целый ряд других полезных ископаемых. В 1995 году здесь был создан нацпарк «Югыд Ва», впоследствии получивший статус объекта всемирного наследия ЮНЕСКО. Это привело к запрету добычи полезных ископаемых на исторически промышленной территории. Ситуация не разрешена до сих пор, несмотря на то, что в близлежащем городе Инта люди остаются без работы, не желая покидать родные места.

В Подмосковье же существует проблема перегруженности Щелковского шоссе, где транспортный поток в 3 раза превышает расчетные значения. Требуется дублер, часть которого планируется провести через нацпарк «Лосиный Остров». Власти обещают передать в его состав 2000 га леса в качестве компенсации за возможную вырубку 120 га, необходимую для строительства важного инфраструктурного объекта.

По словам директора Центра зеленых стандартов Рашида Исмаилова, подобных примеров на территории России десятки. «Для исполнения поручения Президента РФ всем необходимо проделать большую комплексную работу. С одной стороны, сохранить памятники природы, заказники, другие ООПТ, а с другой стороны, объективно оценить необходимость промышленного освоения регионов. Стоит рассмотреть возможность определения необходимых к освоению земель и вывести их за пределы ООПТ, компенсировав это присоединением ценных в природном плане территорий большей площади».

Таким образом, стоит задача достигнуть баланса между экологией и экономикой, что позволит сохранить природное наследие нашей страны и развивать промышленность в регионах.