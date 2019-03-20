На Netflix выйдет интерактивное шоу You vs. Wild с Беаром Гриллсом

Стриминговый сервис Netflix сделал интересное заявление - запускается премьера интерактивного шоу You vs. Wild, а вести его будет знаменитый британский путешественник, эксперт по выживанию, телевизионный ведущий и писатель, известный всему миру по другому шоу - "Выжить любой ценой", Беар Гриллс.

Новизна шоу You vs. Wild заключается в том, что зрители смогут управлять ведущим. Следить за его путешествиями и принимать решения, как Беару поступить в той или иной ситуации.

You vs. Wild Announcement Netflix.You've seen Bear Grylls battle the wild, but this time, his survival is in YOUR hands.

Режиссером передачи выступает Бен Симмс, Гриллс также выполняет роль исполнительного продюсера. Известный "выживальщик" не раз заявлял, что его команда всегда старается искать необычные места для съемок. "Однажды в Мексике мы остановились в таком сумасшедшем месте, которое просто кишело крысами. Между съемками я отжимался от пола, а грызуны бегали у меня перед самым носом!"

Премьера состоится 10 апреля.

Надо отметить, что это не первое шоу, снятое в формате интерактива. Ранее на Netflix вышел эпизод популярного сериала "Черное зеркало". Зрители могли рассматривать различные варианты поворота сценария, смешивая воедино элементы игры и традиционного видео. Был разработан целый список вариантов, который позволил зрителям выбирать следующую сюжетную линию в эпизоде сериала или фильме. Сериал "Черное зеркало" стал одним из пилотных проектов.

Вице-президент Netflix Синди Холланд заявила, что так называемые "интерактивный контент" пока входит в экспериментальную сферу для сервиса, которую они намерены развивать в будущем.