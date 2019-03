На Netflix выйдет интерактивное шоу You vs. Wild с Беаром Гриллсом

Стриминговый сервис Netflix сделал интересное заявление - запускается премьера интерактивного шоу You vs. Wild, а вести его будет знаменитый британский путешественник, эксперт по выживанию, телевизионный ведущий и писатель, известный всему миру по другому шоу - "Выжить любой ценой", Беар Гриллс.

Новизна шоу You vs. Wild заключается в том, что зрители смогут управлять ведущим. Следить за его путешествиями и принимать решения, как Беару поступить в той или иной ситуации.

You vs. Wild Announcement Netflix.You've seen Bear Grylls battle the wild, but this time, his survival is in YOUR hands.