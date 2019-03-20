Участники арктического форума встретятся с создателем фильма «Великий северный путь»

На Международном арктическом форуме состоится серия культурных мероприятий для гостей и участников. Гости форума смогут посетить передвижную выставку «Живая легенда Арктики», посвященную ледоколу «Красин», принять участие в творческих встречах с авторами фильмов – победителей II Международного кинофестиваля стран Арктики ARCTICOPEN, познакомиться с историческими судьбами людей, чьи имена связаны с освоением русского Севера и Северного морского пути. Свои культурные программы также представили ведущие театры, музеи и выставки Санкт-Петербурга.

Познакомиться с историей ледокола «Красин» участники Форума смогут не только в рамках организованной выставки: музей «Ледокол „Красин“» предлагает бесплатное посещение корабля при предъявлении беджа участника в дни проведения Международного арктического форума. Ледокол «Красин» является культурной и исторической достопримечательностью не только Санкт-Петербурга, но и России. Корабль стал символом первенства нашей страны в освоении Северного Ледовитого океана. Легендарный «Красин» являлся флагманом советской экспедиции, спасшей экипаж дирижабля Умберто Нобиле, принял участие в IX Карской экспедиции, первым достиг мыса Желания, впервые провел военные корабли по Cеверному морскому пути, героически воевал с немецким флотом в годы Великой Отечественной войны.

В рамках презентации Международного арктического проекта «Неизвестные герои Севера» откроется мультимедийная выставка, на которой будет представлена история выдающегося гидрографа, полярника, моряка Николая Евгенова. На ледокольных пароходах «Вайгач» (1913 г.) и «Таймыр» (1914–1915 гг.) в должности помощника начальника Гидрографической экспедиции он участвовал в открытии Северной Земли (именно на вахте Евгенова был обнаружен этот архипелаг) и других арктических островов, прошел Северным морским путем из Владивостока в Архангельск. Идею проекта поддержали РГО, музей Арктики и Антарктики, Архангельский краеведческий музей, ассоциация полярников и лично Артур Чилингаров, российский ученый-океанолог, политик. Проект получил финансовую поддержку Фонда президентских грантов. Выставка будет презентована на нескольких культурных площадках – ГБПОУ «Воробьевы горы» (Москва), Российский государственный музей Арктики и Антарктики (Санкт-Петербург), Архангельский краеведческий музей (Архангельск). Фильм о Николае Евгенове будет представлен на кинофестивалях.

Также в рамках культурной программы Форума будут организованы кинопоказы и творческие встречи с авторами двух фильмов – победителей II Международного кинофестиваля стран Арктики ARCTICOPEN: художественный фильм «Царь-птиц»

(Россия, Якутия) и встреча с режиссером фильма Эдуардом Новиковым, и документальный фильм «Великий северный путь» (Россия, Москва), творческая встреча с автором фильма Леонидом Кругловым.

Свою программу на дни проведения Международного арктического форума представили ведущие театры, музеи и выставки Санкт-Петербурга. Среди них Мариинский театр, Михайловский театр, Российский государственный музей Арктики и Антарктики, Санкт-Петербургская академическая филармония им. Д.Д. Шостаковича, Государственный музей городской скульптуры, музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме, Центральный выставочный зал «Манеж», Петропавловская крепость и др.

Культурная программа V Международного арктического форума «Арктика – территория диалога»

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