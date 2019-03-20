2019-03-20T14:04:10+03:00
Общество

Возле станции метро "Стромынка" восстановят липовую аллею

Участок БКЛ от "Савеловской" до "Авиамоторной" готов на 40%
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Сергей Собянин во время посещения строительства станции "Стромынка" пообщался с метростроевцамиСергей Собянин во время посещения строительства станции "Стромынка" пообщался с метростроевцамиФото: Алиса ТИТКО
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Строительство северо-восточного участка Большой кольцевой линии метро идет полным ходом. Участок от "Савеловской" до "Авиамоторной" непростой, его готовность сейчас составляет 40%. Об этом 20 марта сказал мэр Москвы Сергей Собянин во время посещения строительства станции метро "Стромынка".

- Это сложный участок, строительство проходит рядом с рекой Яуза, примыкает к четырем станциям метро, что требует тщательности, качества и безопасности работ. В частности, "Стромынка" примыкает к действующей станции метро "Сокольники". Новая станция позволит москвичам удобнее добираться до парка "Сокольники", а жителям района даст десятки новых маршрутов, - сказал Сергей Собянин.

Станция "Стромынка" будет расположена рядом с входом в парк "Сокольники". Выходы построят к Сокольнической площади, к улицам Русаковская, Стромынка, парку "Сокольники", остановкам общественного транспорта, жилой и общественной застройке. Ожидаемый пассажиропоток - около 300 тысяч человек в сутки, в утренние часы пик — более 30 тысяч человек в час.

Для новой станции уже выбрали проект оформления - в дизайне будут преобладать характерные для стиля хай-тек стекло и металл. Эскалаторы, ведущие на платформу отделят стеклянными галереями. Потолки в кассовом зале и на платформе покроют перфорированным алюминием. А встроенные светодиодные лампочки создадут иллюзию мерцающего звездного неба. В вестибюлях будут преобладать красные, серые и белые цвета, а в качестве материалов используют металл и стекло. Стены будут из мрамора, а пол — из гранита.

Участок от "Савеловской" до "Авиамоторной" готов на 40% Фото: Алиса ТИТКО

Участок от "Савеловской" до "Авиамоторной" готов на 40%Фото: Алиса ТИТКО

- Жители просили восстановить липовую аллею, которая была от станции "Сокольники" до парка. Мы не только восстановим, но и посадим еще больше деревьев, более качественных. Территория будет благоустроена, - добавил мэр Москвы Сергей Собянин.

Станция "Стромынка" должна улучшить транспортное обслуживание района Сокольники, разгрузит действующие линии столичного метро - Арбатско-Покровскую, Сокольническую, Калужско-Рижскую.

Напомним, строительство участка Большой кольцевой линии метро от станции "Савеловская" до станции "Авиамоторная" было начато в 2015 году. Общая длина участка составляет 12,8 км с 5 станциями: "Лефортово", "Рубцовская", "Стромынка", "Ржевская" и "Шереметьевская". Также в составе участка будет построена соединительная ветка в депо "Нижегородское".

КСТАТИ

Строительство участка ведется в три этапа:

- участок "Авиамоторная – Лефортово" длиной 2,7 км. Работы планируется завершить в 2019 году;

- участок "Лефортово – Рубцовская" – 2020 год;

- участок "Рубцовская – Савеловская" – 2021-2022 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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