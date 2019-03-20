2019-03-20T14:52:03+03:00
Общество

Аэрофлот накажет пассажира, который вернул деньги за билет на основании поддельного «больничного»

Возбуждено уголовное дело
Павел ЧЕРНЫШОВ
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Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по ч.1 статьи 159 УК РФ «Мошенничество» в отношении пассажира компании «Аэрофлот», сообщает пресс-служба авиакомпании. Господин Е. приобрел два билета на рейс Москва-Пхукет. Перевозка была оформлена по невозвратному низкостоимостному тарифу. Спустя четыре дня пассажир отказался от перелета и решил вернуть деньги за билеты. Чтобы оформить вынужденный возврат, Е. предоставил в кассу Аэрофлота листок нетрудоспособности. На этом основании ему вернули уплаченную за билеты сумму. Позднее выяснилось, что медицинский документ является поддельным. После чего служба экономической безопасности «Аэрофлота» обратилась в правоохранительные органы для защиты законных интересов авиакомпании.

Напомним, продажа авиабилетов по более доступным невозвратным тарифам введена в России с апреля 2014 года. Аэрофлот поддерживал внесение соответствующих изменений в Воздушный кодекс, и они были приняты Федеральным законом от 20.04.2014 №79-ФЗ. В законе предусмотрен ряд оснований, при которых плату за билет возместят даже по невозвратному тарифу. К таким случаям относится вынужденный отказ от перевозки в связи с болезнью пассажира или члена его семьи либо близкого родственника, с которым они вместе путешествуют.

«Наша компания активно выступала за введение невозвратных тарифов именно в интересах пассажиров – мы хотели сделать авиаперелеты доступнее. И мы не позволим мошенникам дискредитировать те положения Воздушного кодекса, которые дают нашим пассажирам возможность пользоваться более выгодными условиями перевозки, - пояснил заместитель гендиректора Аэрофлота по правовым и имущественным вопросам Владимир Александров. - Подчеркиваю, что в каждом подобном случае Аэрофлот будет принимать все необходимые меры по защите своих интересов – вплоть до обращения в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовных дел».

Обратим внимание, что авиакомпания регулярно выступает с предложениями об изменении законодательства, которые служат интересам государства, населения, авиационной отрасли. Закон о невозвратных тарифах стал знаковым и не только поставил российских перевозчиков в равные условия с иностранными конкурентами, но и обеспечил наличие более дешевых авиабилетов. По инициативе Аэрофлота также введены правовые основания для трудоустройства иностранных пилотов и «черные списки» нарушителей порядка на борту.

ИСТОЧНИК KP.RU

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