Депутаты и сенаторы призывают Минтруд продлить программу материнского капитала до 2030 года

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин сообщил о том, что ведомство обсуждает вопрос продления программы выплат материнского капитала после 2021 года.

- Программа имеет ограниченный срок действия и вопрос о ее продолжении обсуждается. Эта мера оказывает очень серьезное влияние, - заявил министр в среду в Госдуме.

Оценить влияние программы маткапитала на демографическую ситуацию в России «Комсомолка» попросила бывшего министра труда, депутата заксобрания Санкт-Петербурга Оксану Дмитриеву.

- Я оцениваю в целом эту программу как позитивную и эффективную. Повлияла ли она на демографическую ситуацию? Скорее всего да. Реализация программы маткапитала совпала с повышением жизненного уровня населения. В совокупности это дало увеличение рождаемости. Впрочем, уже в 2015 году мы столкнулись с со стабильным снижением уровня жизни населения, и уже в 2017 году мы перешли в стадию отрицательного прироста и рождаемость перестала расти.

По мнению Дмитриевой, программу требуется не только продлить, но и распространить на рождение первого ребенка. К тому же необходимо стимулировать меры по поддержке матерей в возрасте до 25 лет. В 90-е годы количество женщин родивших первого ребенка в возрасте до 25 лет резко сократилось. Эту ситуацию надо исправлять, - рассказала политик.

Председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский уверен, что программу материальной поддержки необходимо продлевать, причем на длительное время.

- Демографические показатели до 2021 года еще будут снижаться, и специалисты называют первые даты возможного подъема ближе к 2030-му. Материальная поддержка, которая решает ключевые задачи семьи, прежде всего такие как жилье и устройство детей, будет актуальна ближайшие годы, - сказал политик "КП".

Отметим, программа материнского капитала была запущена в 2007 году и рассчитана на 10 лет. Постепенно она была продлена до 2021 года. На сегодняшний день размер материнского капитала составляет 453 тыс. рублей. В 2020 году выплаты будут равны 470 тыс. рублей, в 2021 году - 489 тыс. рублей.

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