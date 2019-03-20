2019-03-20T20:58:08+03:00
Экономика

Число жертв авиакатастроф в России выросло в 2,5 раза

По данным МАК, в 2018 году погибли 128 человек
Владимир НИКОЛАЕВ
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Февраль 2018 года. Работа сотрудников МЧС России на месте крушения пассажирского самолета Ан-148 "Саратовских авиалиний" в Подмосковье.Февраль 2018 года. Работа сотрудников МЧС России на месте крушения пассажирского самолета Ан-148 "Саратовских авиалиний" в Подмосковье.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Результаты свежего годового отчета о безопасности полетов в гражданской авиации опубликовал на своем сайте Межгосударственный авиационный комитет. Всего в России в 2018 году зафиксировано 42 авиапроисшествия. 22 из них относятся к разряду авиакатастроф, то есть привели к человеческим жертвам: в них погибли 128 человек.

Самое страшное ЧП в нашем небе произошло 11 февраля 2018-го, когда Ан-148 «Саратовских авиалиний», выполнявший рейс из Москвы в Орск, разбился в Раменском районе Подмосковья. Катастрофа унесла жизнь 65 пассажиров и 6 членов экипажа. Никто не выжил.

Но даже если не принимать в расчет эту единственную столь масштабную катастрофу (в 2017-м таких не было), то и в этом случае в небе безопаснее не стало. В предыдущем году - 39 авиапроисшествий, и 20 из них привели к человеческим жертвам. Погиб 51 человек. То есть, даже если не учитывать трагедию в Подмосковье, показатели стали хуже.

Тревожная ситуация и в вертолетном парке. В 2018 году в 10 катастрофах погибли 49 человек, тогда как годом ранее 4 авиакатастрофы унесли жизнь 14 человек. Число смертельных случаев выросло здесь в 3,5 раза! Прошлый год, свидетельствует отчет МАК, стал самым аварийным и в легкой авиации - наихудшие показатели за период 2014 - 2018 годов. Погибли 23 человека (в 2017-м - 21).

Всего же в 2018 году в различных ЧП, связанных с авиацией, погибли 164 человека (годом ранее - 74). По предварительной оценке, 75% всех авиапроисшествий в 2018-м обусловлены человеческим фактором.

ИСТОЧНИК KP.RU

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