2019-03-21T00:22:03+03:00
Политика

Россия затормозила строительство метро в Киеве?

На Украине празднуют очередные победы над разумом
Александр ГРИШИН@orgstrukОбозреватель
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Порошенко обвинил Россию в сдерживании развития киевского метроПорошенко обвинил Россию в сдерживании развития киевского метроФото: REUTERS
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Занимающий пост президента Украины Петр Порошенко, отчаянно борющийся сейчас за выход во второй тур президентских выборов, нашел очередной повод для обвинений в адрес России. По его мнению, Москва виновна в том, что фактически прекратилось строительство новых станций метро в украинской столице.

- За всю историю Киевский метрополитен лишь однажды полностью останавливал свою работы, это было с 18 по 20 февраля 2014-го, когда началась российская агрессия, - заявил этот персонаж в ходе визита к метростроевцам. - И, конечно, она затормозила планы развития киевского метро. Но подчёркиваю, что попытки парализовать работу метро и жизнь города провалились. Мы научились противостоять агрессии и на поле боя, и в Киеве.

Инспекция строительства новых станций метро при участии Петра Порошенко.

Напомним, не Порошенко - это бесполезно - а всем остальным: именно с 18 по 20 февраля в Киеве было обострение майдана, в результате которого погибли более 100 человек, а государственный переворот входил в заключительную стадию.

Теперь понятно, кто не только мешает Украине, разваливая ее промышленное производство и снижая уровень жизни населения, но и кто мял пиджак Порошенко, кто ему сделал дырку на носках, и даже кто не так давно заправил пиджак в трусы. В общем, незабвенный Шурик из «Кавказской пленницы» с его вопросом, а он ли развалил часовню, тут просто отдыхает. Конечно, он. Хоть и в 14-м веке.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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