Порошенко обвинил Россию в сдерживании развития киевского метро

СЕГОДНЯ 07:27 2019-03-20T07:31:30+03:00

По словам президента Украины, только в 2014 году столичная подземка была "заминирована" более 200 раз

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Президент Украины Петр Порошенко заявил, что именно Россия виновата в медленном развитии киевского метрополитена. Такое мнение политик озвучил, инспектируя строительство новых станций городской подземки.

Глава государства напомнил, что киевское метро лишь однажды приостанавливало свою работу, и это было в период с 18 по 20 февраля 2014 года. Именно тогда якобы началась "российская агрессия", на деле же речь идет о днях резкого обострения беспорядков на Майдане. Более того, по словам Порошенко, только за 2014 год в экстренные службы поступило более 200 сообщений о минировании подземки.

"Но подчеркиваю, что попытки парализовать работу метро и жизнь города точно провалились. Мы научились противостоять агрессии и на поле боя, и в Киеве", — сказал президент, трансляция выступления которого вела телеканалом NewsOne.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее Порошенко уже не раз сваливал на Россию свои управленческие неудачи и проблемы страны. Так, например, он обвинил Москву в бедности украинцев и плохой экономике.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/694787" frameborder="0"></iframe> 5 главных кандидатов в президенты Украины.По неожиданным для всех результатам, на первом месте в гонке рейтингов кандидатов пока идет комедийный шоумен Владимир Зеленский

ИСТОЧНИК KP.RU