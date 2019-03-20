Порошенко обвинил Россию в сдерживании развития киевского метро
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что именно Россия виновата в медленном развитии киевского метрополитена. Такое мнение политик озвучил, инспектируя строительство новых станций городской подземки.
Глава государства напомнил, что киевское метро лишь однажды приостанавливало свою работу, и это было в период с 18 по 20 февраля 2014 года. Именно тогда якобы началась "российская агрессия", на деле же речь идет о днях резкого обострения беспорядков на Майдане. Более того, по словам Порошенко, только за 2014 год в экстренные службы поступило более 200 сообщений о минировании подземки.
"Но подчеркиваю, что попытки парализовать работу метро и жизнь города точно провалились. Мы научились противостоять агрессии и на поле боя, и в Киеве", — сказал президент, трансляция выступления которого вела телеканалом NewsOne.
Сайт kp.ru писал о том, что ранее Порошенко уже не раз сваливал на Россию свои управленческие неудачи и проблемы страны. Так, например, он обвинил Москву в бедности украинцев и плохой экономике.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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