Рейтинг Forbes российских миллиардеров с наибольшими доходами в 2018 году: кто из олигархов заработал за год больше всего «живых» денег

Журнал «Форбс» составил очередной рейтинг российских богачей. На этот раз - «королей кэша». Оценивалось не состояние миллиардера в целом, а полученные им за 2018 год «живые» деньги. Скажем, от продажи предприятий. Или выплаченные дивиденды.

Надо сказать, наши олигархи в прошлом году неплохо подзаработали на распродаже зарубежных активов, включая спортивные клубы (см. таблицу) — чему способствовала политическая напряженность и бесконечные санкции. Но в лидерах рейтинга, причем с большим отрывом, оказался Сергей Галицкий, получивший доход не где-то в Лондоне, а вполне себе в России — от продажи акций всем известного «Магнита».

Еще трем участникам рейтинга оказаться в пятерке лидеров помогли дивиденды российских металлургических предприятий.

СПРАВКА "КП"

Топ-5 самых подзаработавших российских бизнесменов (по версии «Форбс»)

Миллиардер Полученный в 2018 г. доход Откуда деньги

1.Сергей Галицкий $2,44 млрд Продал 29% акций «Магнита»

2.Михаил Прохоров $1,77 млрд Продал акции «Русала» и 49% баскетбольного клуба Brooklyn Nets

3.Владимир Лисин $1,59 млрд Дивиденды Новолипецкого металлургического комбината (выросли по сравнению с предыдущим годом на 30%)

4.Алексей Мордашов $1,46 млрд Дивиденды «Северстали» (в 2018 г. превысили $1,2 млрд), Nordgold, TUI.

5.Алишер Усманов $1,12 млрд Продажа доли в лондонском футбольном клубе «Арсенал», дивиденды «Металлоинвеста»