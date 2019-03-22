30 веков под суперобложкой

ОТ АНТИЧНОСТИ ДО НАШИХ ДНЕЙ

- Как удалось вместить в 420 страниц всю историю Крыма?

- Приходилось себя ограничивать. Неоценимую помощь в реализации этого беспрецедентного проекта, выполненного всего за полгода, оказала компания «Транснефть» и ее глава Николай Петрович Токарев. В результате удалось привлечь лучших историков страны и представить историю Крыма в доступной для широкого читателя форме и качественном полиграфическом исполнении. В нашу книгу вошли наиболее важные события античной истории полуострова, крещение князя Владимира, эпоха монгольского нашествия и Крымского ханства, присоединения Крыма при Екатерине II - и так вплоть до строительства Крымского моста в 2018-м. Есть материалы о малоизвестных страницах истории. Например, о перипетиях Гражданской войны в Крыму.

- Когда за три года сменилось семь правительств?

- Да. Мало где на просторах бывшей Российской империи творилась подобная вакханалия. Огромный интерес представляют материалы, касающиеся политики большевиков в Крыму. В частности, об экспериментах в сфере национального вопроса, когда сначала советская власть пыталась провести политику коренизации, сделав ставку на крымско-татарские кадры, а затем вынашивала планы создания на полуострове еврейской автономии.

РАЗНЫЕ ТАТАРЫ

- В Средневековье Крым выступал то на нашей стороне, то против нас?

- Это так. Многим известен Мамай - противник Дмитрия Донского на Куликовом поле. Но немногие знают, что он родился и в конечном счете погиб в Крыму. А сто лет спустя, в 1480 году, в ходе знаменитого Стояния на Угре, из которого Иван III вышел победителем, завершив период ордынского ига, крымские татары во главе с ханом Менгли Гиреем выступали на стороне Москвы, оттянув на себя силы литовских союзников Орды. В XVI веке отношения Москвы и Крыма вновь стали враждебными: при Иване Грозном крымцы даже сжигали нашу столицу. Все изменилось при Екатерине: с тех пор Крым постепенно превращается в одну из жемчужин Российской империи…

- Публикация «Коллаборанты» касается горячей темы - крымские татары сегодня возмущаются тем, что в учебнике «История Крыма» они представлены негативно…

- Мы еще до скандала с этим учебником решили, что не будем зацикливаться на каком-то одном коллаборационизме, - напишем о коллаборантах и из числа крымско-татарского населения Крыма, и из числа украинцев и русских, сторонников власовцев. Но депортация из Крыма крымских татар, армян, болгар и других народов в 1944-м была несправедливой. Наказали не только сотрудничавших с нацистами - всех поголовно. Это была трагедия народов, вынужденных отвечать за преступления подонков, служивших нашему общему врагу, убивавших своих соотечественников. Но мы пишем и о героях - в том числе и о представителях крымско-татарского народа, которые обессмертили свое имя подвигами во имя нашего общего Отечества.

ЕГО ЗВАЛИ НИКИТА

- Роль Хрущева в том, что Крым стал украинским, осветили подробно. Почему одна из публикаций озаглавлена «Хрущевская импровизация»?

- Хрущева называют реформатором, но, мне кажется, он именно импровизатор. И дело даже не в том, какая причина подвигла его передать важную часть исторической территории России в пользу УССР. Важен подход - перекраивать территорию своей страны, разбрасываться своей землей. Это касается не только Крыма. Точно так же Хрущев передал Китаю Порт-Артур и КВЖД. История Крыма подтверждает: это изначально ущербная политика.

- Но передача Крыма им таковой не считалась - это совершалось в рамках СССР, о крушении которого 37 лет спустя он и подумать не мог.

- Конечно, не мог. Но для этого и нужны некие красные линии, пересекать которые нельзя!

- Однако под текстами указа и закона о передаче Крыма подпись не Хрущева, а Ворошилова, и вы приводите эти документы!

- Решение принималось на высшем партийном уровне, потом его провели через Президиум Верховного Совета СССР, который возглавлял Ворошилов. Обычная практика тех лет! Противодействия Хрущеву никто не оказал. У наследников Сталина партийная дисциплина была на высоком уровне: первому секретарю ЦК противодействовать никто не хотел. Да и этот акт не воспринимался как передача территории «на сторону».

Уникальный мост в уникальном проекте журнала «Историк» не только соединил разные берега и эпохи, но и помог совершить археологические открытия (о них тоже есть в этом спецвыпуске).

МОСТЫ И РОТЕНБЕРГ

- Отдельный сюжет - строительство моста в Крым.

- Мы рассказываем о том, когда впервые возникла идея построить мост. Вводим в научный оборот ряд ранее не опубликованных документов из РГАСПИ о планах строительства моста сразу после освобождения Крыма от фашистов в 1944 году - это схемы, чертежи, докладные записки. Тот мост почти уже был построен, но ледоход его смыл. Из документов видно, почему его не восстанавливали, - стратегической потребности не было. Крым был связан через перешеек с остальной страной. А у разоренного войной СССР лишних денег не было.

- Вы сделали интервью с Аркадием Ротенбергом, отвечавшим за строительство Крымского моста. Как он реагировал на прогнозы «доброжелателей» о том, что русским не по силам построить такой мост?

- Я не спрашивал. Люди такого склада, которым приходится решать масштабные государственные задачи, как правило, спокойно реагируют на подобные публикации. Их волнует то, как реализовать гигантский проект, а не то, что про них пишут.

- Том завершают фото уникальных археологических находок…

- При строительстве моста, при создании трассы «Таврида» археологам удалось обнаружить уникальные памятники, относящиеся к разным историческим эпохам - от античности до эпохи Крымской войны середины XIX века. Ученые получили такой богатый материал, изучение которого займет еще многие годы и откроет немало доселе неизвестных страниц истории Крыма, так тесно связанной с историей всей нашей страны.

ТОСТЫ ЧЕРЧИЛЛЯ

- Ялтинская конференция представлена со всех сторон, в том числе воспоминаниями Черчилля, описавшего свой восторг по поводу устроенного ему приема.

- Ливадийский дворец был разорен, немцы утащили не только мебель - сорвали даже тканые обои. Всю обстановку завозили из лучших столичных гостиниц, из московских ресторанов выписывали лучших поваров и официантов. СССР сделал все, чтобы принять глав США и Британии по высшему разряду. Это было оправданно: в Ялте удалось добиться договоренностей по самым сложным вопросам мировой политики. Именно в Крыму союзники согласовали послевоенное мироустройство. Ялта - образец того, как мировые лидеры могут находить взаимовыгодные компромиссы.

- Один из ваших авторов, Вячеслав Никонов, внук Молотова, пишет, что всех выгод не получила ни одна из сторон. Почему?

- Стороны вынуждены были тщательно увязывать взаимные интересы. Самый яркий пример - согласие СССР на войну с Японией. За это Сталину удалось решить в пользу СССР ряд территориальных вопросов на Дальнем Востоке. Таких примеров масса: продавить свои интересы в ущерб интересов партнеров в Ялте не удалось никому.

- При этом Никонов считает, что США в Крыму прозевали Курилы.

- Никонов - автор эксклюзивный, внук участника конференции, автор фундаментальной биографии своего деда и крупнейший специалист-международник: он имеет право на свою точку зрения.

ВОЗВРАЩЕНИЕ КРЫМА

- Владимир Николаевич, назовете гвоздь номера?

- Сложный вопрос. Много интересного удалось сделать в рамках 420-страничного спецвыпуска, вобравшего всю историю Крыма. Но, наверное, наиболее важная часть - история пятилетней давности. Не только хроника событий по дням, но и анализ того, почему крымчане решили воссоединиться с Россией и каковы были альтернативы. Приводим и прямые свидетельства участников событий, в том числе из высшего руководства страны. Первый замгендиректора ВГТРК Андрей Кондрашов, автор фильма «Крым. Возвращение домой», рассказал о том, что не вошло в фильм из интервью с президентом Владимиром Путиным и министром обороны Сергеем Шойгу. Это эксклюзив.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

• 84 публикации более чем 30 авторов из Москвы, Санкт-Петербурга и Крыма

• Более 1500 иллюстраций, в том числе документы, опубликованные впервые

• Охваченный период - от Х века до нашей эры до ХХI века нашей эры