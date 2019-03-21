Лед тронулся, рыбаки: Пришло время сматывать удочки, однако на столичных водоемах по-прежнему полно людей

Как говорится, первый шаг - он самый страшный. Особенно когда ты стоишь в зимней одежде, а перед тобой Большой Садовый растаявший пруд в Тимирязевском районе. В воде, словно летом, отражается косматое облачко. И с каждым дуновением ветра подрагивает.

Вдруг смотрю, а по этому облачку, аки Спаситель по Галилейскому морю, мужик кандыбает. В войлочных ботиночках «Прощай, молодость», заячьем тулупе и кепи с опущенными ушами. За спиной рыбацкий чемоданчик и бур.

- Да ты не бойся, не провалишься, - прочитал мои мысли Мессия. - Это просто солнышко припекло. Вот ледок и разнежило.

Недалеко от нас из проруби вылезла черная голова и уставилась в нашу сторону. Рыбак от неожиданности матернулся и двинул дальше. Ну а я рискнул подойти поближе (хотя и по берегу).

Оказалось, это местный спасатель. С утра тренируется вместе с товарищами. Лед, по его словам, пока остается безопасным (до полуметра толщиной).

- Однако его структура, даже если он толстый, на солнце быстро меняется, - пояснил водолаз. - И лед может треснуть в любом месте.

КАК БЫЛА ОБЕЩАНА, ПОД НОГАМИ ТРЕЩИНА

Вдохновившись такой информацией, я сделал несколько шагов по снежной кашице и оглянулся. Мои следы быстро заполнялись водой и исчезали.

Минут через десять я уже рассматривал плотвичку, которую вытянул из лунки еще один рыбак Николай Лопухов. Живет он через дорогу и ловит сугубо для спортивного удовольствия (в пищу улов не употребляет).

Рыбак Николай Лопухов готовит снасть.Фото: Павел КЛОКОВ

Пока мы судачили с ним о жизни, мимо нас промчался всепогодный вездеход - на воздушной подушке и с винтом как у Карлсона. В кабине два сотрудника поисково-спасательной станции. Возле берега чудо-аппарат соскользнул в заводь и оказался в воде. Развернулся и попер обратно, пытаясь подняться на твердую поверхность. Но не тут-то было. Лед стал ломаться и давать трещины. Одна из них пробежала в метре от нас! Я втянул голову в плечи и присел на корточки. Как будто в такой позе мой вес уменьшился вдвое... Николай смотрел на вездеход снисходительно - как на коротышку, который никак не может допрыгнуть до турника.

К счастью, машина подцепила льдину и, поддав газку, наконец, вскарабкалась на нее.

Ну а мы с Николаем пересели к берегу, где рыбачили еще несколько мужиков. Считается, что рыба в это время тянется на мелководье подышать кислородом.

ЧАЙ, ОНО НЕ В ПЕРВЫЙ РАЗ

Вокруг городских водоемов все утыкано знаками - «выход на лед запрещен». Но они для рыбачков - как слону дробина.

Знаки, на которые многие рыбаки не слишком обращают внимание.Фото: Павел КЛОКОВ

Например, Василий Плугов ловит подлещиков чуть ли не до апреля. Я с ним познакомился на Головинских прудах (это тоже на севере Москвы).

- Сажусь в десяти метрах от берега, чтобы не утонуть, - хмурится мужик. - Лет пять назад провалился. И сам вышел на берег. А на середину пруда я и сейчас не пойду.

Я стоял рядом с ним минут сорок - и за это время ни одной поклевки. Удовольствие сомнительное, чего уж там. Но это лично для меня.

Рыбаки же встречаются на льду как в шахматном клубе. Обсуждают последние новости. Хвалятся снастями. Травят анекдоты. Мне даже кажется, что наличие рыбы в этом процессе не самый важный момент.

Та же ситуация и на Химкинском водохранилище. Мужики перепрыгивают воду возле берега (где лед уже почти сошел на нет) и топают вглубь водоёма.

Я с собой взял линейку (30 см). Думал, измерю толщину льда. Но она мне не пригодилась. Лед везде толще почти вдвое.

СЛОВО СИНОПТИКУ: «СЕЗОН ОКОНЧЕН»

- Лед на столичных водоемах полностью растает к началу апреля, когда наступит климатическая (метеорологическая) весна, - сообщил «КП» главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. - Это устойчивый переход среднесуточной температуры через ноль градусов в сторону положительных значений. Весна пойдет в наступление по всем фронтам - апрель выдастся в среднем теплый. Ко второй декаде снега уже не будет. Сейчас лед полностью сошел в районах станций «Фили», «Кунцево», «Воробьевы горы». Лучше сматывать удочки и заканчивать играть с природой. Сезон окончен.

ОПАСНОСТЬ СНИЗУ

- Реки во всем регионе уже сняли с себя ледяное одеяло, - рассказал «КП» руководитель клуба «Рыболовные войска Москвы и Подмосковья» Олег Долгов. - А вот озера и водохранилища нет. Но выходить на середину становится опасно, потому что лед тает, причем не на поверхности, а с обратной стороны.

- А ради кого рискуют рыбаки? Что сейчас ловится в лунках?

- В Москве сейчас активны окуньки, лещ, плотва (последняя с удовольствием кормится и клюет на пучки мотыля). Ловля происходит как на пассивную ловлю (поплавок), так и на активную (мормышка). В некоторых местах хорошо идет судак (на блесны, балансиры, живца).

- Правда, что рыбе не хватает сейчас кислорода?

- Может быть. Но только там, где мало лунок. В Москве и ближайшем Подмосковье их обычно полно. И замора у рыбы не возникает. Скоро лед будет таять и к середине апреля у щуки начнется икрометание. Ну а как вода прогреется, начнется активное перемещение и кормление всяческой рыбы, как мирной, так и хищника.

ОФИЦИАЛЬНО

- Согласно распоряжению Правительства Москвы, в столице определено 127 мест зимнего отдыха, из них 23 - для рыбалки на льду, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе столичного управления МЧС. - Специалисты постоянно их мониторят. Измеряют толщину льда. Беседуют с рыбаками. Кроме этого, для информирования людей используют специальные мобильные комплексы. Чаще всего, это популярные места среди рыбаков. Тропаревский пруд, озеро Белое, озеро Святое, Борисовские пруды, Шибаевский, Люблинский и другие. Этой зимой зафиксировано одно происшествие - на Химкинском водохранилище спасли рыбака, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Во всех местах зимнего отдыха установлены знаки безопасности «выход на лед запрещен», на которых размещены таблички с телефонами вызова экстренных служб (в том числе телефон 101, по которому всегда можно вызвать спасателей). К сожалению, зимой с 2014 на 2015 год был зарегистрирован случай гибели рыбака на Борисовском пруду (из-за несоблюдения правил безопасности). Этой зимой случаев гибели не было. Зарегистрировано три происшествия и пять человек спасено. Основные причины - выход на лед в запрещенном месте и в состоянии алкогольного опьянения.

ИЗ РЫБАЦКОЙ ПАМЯТКИ

- каждый рыбак всегда должен иметь при себе средства спасения (например, спасательный жилет и веревку)

- одеваться нужно теплее, во время ловли не употреблять спиртное, обязательно предупреждать близких о своем местонахождении и иметь при себе мобильный телефон

- в случае плохого самочувствия или в плохую погоду от рыбалки лучше воздержаться

КСТАТИ

В подмосковной думе депутаты предлагают брать с рыбаков деньги, если сотрудникам МЧС придется их спасать.

- Речь идет только о тех людях, которые осознанно нарушают правила, - пояснил «КП» заместитель председателя комитета Мособлдумы по вопросам государственной власти и региональной безопасности Николай Черкасов. - Рыболовов из года в год предупреждают об опасности. Но у них азарт, клев.Почему же министерство должно тратить деньги на таких безответственных людей?

Черкасов подчеркивает, что если человеку потребуется помощь не по его вине, то ни о какой компенсации не может быть речи. Детали инициативы пока обдумывают. После чего пошлют в Госдуму.