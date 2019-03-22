Как устроены московские рынки: Мигранты из Киргизии перестали быть дешевой рабочей силой

На прошлой неделе по крупнейшим московским рынкам прокатилась волна рейдов. Сотрудники полиции, Росгвардии и ФСБ проверяли ТЦ «Москва» в Люблине, «Садовод», «Фуд-Сити». По словам очевидцев, в автозаки загружали сотни местных торговцев, грузчиков и прочего «персонала» - узбеков, таджиков, киргизов, китайцев, вьетнамцев. Почти все через несколько часов вернулись из отделов полиции в добром здравии. Проверили документы, регистрацию - отпустили.

По словам источников, после проверки трех огромных рынков под арест отправили около тридцати человек.

Такие же масштабные рейды проводили полтора года назад. В сентябре 2017-го на территории «Москвы» охранники побили грузчика-таджика. Парень попал в больницу. В соцсетях в мигрантских группах тут же разлетелась информация, что грузчик убит. За пару часов у «Москвы» собралась толпа бородатых мужчин, которые буквально пошли на штурм: ломали запертые ворота, чтобы добраться до сотрудников местного ЧОП «Витязь»... Разгонять гастарбайтеров пришлось бойцам полиции и Росгвардии - с щитами и дубинками.

Тогда многие возмущались: почему это территории рынков с тысячами приезжих из разных стран живут по своим собственным законам, как государство в государстве?!

Мы прошлись по «Москве» и «Садоводу», чтобы узнать: изменилось что-нибудь за это время?

ТАДЖИКСКИЙ КРУГ

Любому социологу рынок «Москва» интересен тем, что практически вся инфраструктура со всем своим этническим многообразием находится под одной крышей. По разным данным, здесь работают до 10 тысяч приезжих. Вся местная логистика заточена под гастарбайтеров - у них здесь собственные ночлежки-хостелы, парикмахерские, поликлиники, банки. На втором этаже ТЦ больше десятка кафешек на любой вкус. Китайские, среднеазиатские, кавказские.

По громкой связи крутят объявления. Пара роликов про продажу спортивных костюмов и кожи на русском языке, потом что-то задорное на китайском. И так по кругу.

Китайцы - основное население «Москвы». Они повсюду. Торгуют недорогим ширпотребом: «Тлиста писят. Покупай!»

Но на втором этаже гегемонию китайцев неожиданно разбавляют смуглые ребята, похожие на персонажей из индийских фильмов. В продаже - утюги, микроволновки, фены и прочая дешевая электроника.

- Это Бангладеш и Пакистан, - объясняет мне мужчина-славянин лет пятидесяти, торгующий джинсами.

С 5 часов утра по торговым рядам «Садовода» носятся оптовики из регионов. Наплыв обычных покупателей - днем в выходные.Фото: Александр РОГОЗА

Русских торговцев здесь совсем немного.

На первом этаже два ряда, где кучкуются исключительно приезжие из Киргизии. В основном молодые парни и девушки. У них торговля идет неплохо - по-русски они говорят чисто, а основной покупатель - оптовики из российских регионов. Прочие народности размазаны по карте рынка более-менее равномерно. Здесь и азербайджанцы, и армяне, и вьетнамцы.

Условная нижняя часть этой этнической иерархии - узбеки и таджики.

В отличие от киргизов у них никогда не было особых послаблений по получению гражданства (еще в начале 2010-х приезжие из Киргизии получали российские паспорта за каких-то три месяца) или разрешения на работу (Киргизия входит в Евразийский экономический союз, и ее граждане имеют при трудоустройстве такие же права, как россияне).

Когда полтора года назад возникли беспорядки из-за избитого грузчика, всплыла интересная деталь: все грузчики на рынке «Москва» - этнические таджики. Самые низкооплачиваемые, потому что львиная доля выручки уходит «бригадирам».

- Здесь так уже много лет назад сложилось - грузчиками ставят только таджиков, - подтверждает русский продавец джинсов. - Когда-то один таджик устроился работать «бригадиром» (они отвечают за чистоту участков, своевременную оплату аренды и проч. - Авт.). Потом подтянул родных, друзей. Так и получилось. Администрации рынка, видимо, проще, когда кто-то один управляет армией тачечников.

КИРГИЗСКИЕ КВАРТАЛЫ

А вот на «Садоводе» с тачечных дел мастерами немного другая история. Более интернациональная.

- Не, у нас здесь любые! - на ломаном русском объясняет мне узбек Шариф.

Люди в зеленых спецовках после 15.00, когда поток людей на рынке понемногу убывает, скучают на каждом «перекрестке». Среди этой публики таджики тоже встречаются, но есть и приезжие из Армении, Азербайджана. А вот кого среди местных тачечников точно не найдешь - мигрантов из Киргизии.

- Грузчики и уборщики - самая дешевая рабочая сила. Наши на такую работу уже не идут, - говорит мне киргизка лет сорока. - Нас охотно берут на любые места, потому что все запросто оформляется по закону. А там много нелегалов. У них с каждой зарплаты кто-то долю отщипывает.

На «Садоводе» тоже примерно половина торговцев - товарищи из Китая. Это верх местной иерархии. Работодатели. Предприниматели с крупными оборотами.

Рядом с крытым рынком, самой крупной торговой площадкой «Садовода», стоит трехэтажный торговый центр. И там торговые этнические кварталы видны невооруженным глазом. Приезжие из разных стран предпочитают держаться вместе. И на первом, и на втором этажах по паре рядов, в которых торгуют исключительно мигранты из Киргизии. Причем это необязательно этнические киргизы. Здесь и дунгане (китайцы-мусульмане, они массово мигрировали в Среднюю Азию в 1880-х годах), и уйгуры (тюркоязычный народ, который тоже родом из Китая), и узбеки (их много на юге Киргизии).

По соседству есть преимущественно азербайджанские ряды и чисто вьетнамские.

Многим приезжим незачем учить язык и пытаться ассимилироваться, если на территории рынков есть свои маленькие Душанбе и Ташкенты, живущие по своим законам.

Иностранцы, арендующие на рынках торговые места, предпочитают нанимать русскоязычных продавцов.Фото: Александр РОГОЗА

«ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ-СЛАВЯНКА»

Когда идешь по рядам, на многих точках видишь объявления «Требуется продавец». Примерно в половине случаев на картонке еще приписывают: «Женщина-славянка».

Такие продавщицы попадаются на «Садоводе» постоянно. Они стоят у дверей и стараются заинтересовать проходящих мимо покупателей:

- Заходи, красавчик, у нас самые лучшие цены!

Судя по всему, это работает.

В глубине торговой точки, за столом, уткнувшись в гаджет, сидит хозяин. Чаще всего - китаец. Иногда - уроженец Закавказья.

Крашенная гидроперитом продавщица предпенсионного возраста рассказывает, что приехала в Москву на заработки из Одессы.

- Но это было еще лет шесть назад, до всего «этого»... Славянок ищут именно из-за русского языка, - объясняет Наталья. - В основном это женщины с Украины и из Молдавии. Белорусок, если честно, не встречала на рынке. Базовая ставка для продавца - 40 - 50 тысяч рублей в месяц. Опытные, кто уже много лет на рынке, хорошо знает специфику, могут и побольше заработать. Также есть премии за хорошие продажи. Так еще тысяч 20 - 30 может набегать. У нас 6 рабочих дней в неделю. Приезжать сюда приходится рано, к пяти часам. А закрываемся в 18.00. Работа тяжелая. Особенно зимой. Я снимаю комнату с девочками в Котельниках. Но продавщиц-славянок сейчас на рынке меньше, чем раньше. Большинство контейнеров принадлежат китайцам, торгуют самыми дешевыми товарами, которые неплохо разбирают, оптом. Многие из них начали отказываться от русскоязычных сотрудников. Во-первых, кризис, на всем стараются экономить. Во-вторых, за годы жизни в Москве они и сами научились немного по-русски говорить.

Числительные-то уж точно знают. А что еще надо?

ВЬЕТНАМСКИЕ «ОЛИГАРХИ»

Эксперты подтверждают главную тенденцию: различные преференции подняли мигрантов из Киргизии на новую зарплатную ступеньку. Они отказываются от неизкооплачиваемых мест, на которые с радостью соглашаются их соседи - узбеки и таджики.

Подмечают и новое: китайцев на московских рынках начинают понемногу замещать вьетнамцы. Исторически сложилось, что вьетнамские гастарбайтеры - дешевая рабочая сила. В Россию их чаще всего завозили сотнями, чтобы тут же прятать за заборами промзон, где в подпольных цехах круглосуточно строчили дешевые куртки «под фирму». Многие стояли потом с этим леваком, украшенным нашивками известных брендов, на «Садоводе», в ТЦ «Москва». Собственно, вьетнамцы и сейчас там. Но даже среди них теперь появились свои мини-«олигархи».

- Есть тенденция, что вьетнамские бизнесмены, прилично зарабатывающие в России, теперь пытаются обосноваться в подмосковных Котельниках, - говорит кандидат социологических наук Евгений Варшавер, руководитель Группы исследований миграции и этничности. - Город находится практически на МКАД, и там снимают жилье многие связанные с рынком «Садовод» приезжие. А вьетнамцы теперь покупают там квартиры. И это уже не единичные случаи.

На «Садоводе» тачечниками работают узбеки, молдаване, армяне. А в ТЦ «Москва» рынок мелких перевозок уже несколько лет держат в своих руках выходцы из Таджикистана.Фото: Александр РОГОЗА

КСТАТИ

Бери у хаджи

Все контейнеры на «Садоводе» пронумерованы - сверху висят таблички. И время от времени рядом с цифрами встречается надпись «хаджи». Что это значит, мне объясняет азербайджанец лет сорока.

- Хаджи - мусульманин, который совершил хадж в Мекку. Это еще значит, что он очень верующий, молитвы каждый день читает, не грешит. Считается, что покупать у такого человека товары почетней.

Понаблюдал минут двадцать за торговыми павильонами «хаджи». Вроде незаметно, что к ним народ так и валит, а мимо остальных проскакивает.

- Ты в пять часов утра приезжай, - учит меня все тот же азербайджанец. - В это время здесь все оптовики закупаются. Тогда и увидишь. Те, кто едут с Северного Кавказа - из Дагестана, Ингушетии, Карачаево-Черкесии, - все стараются к правоверным идти. Хотя, - мой собеседник на секунду задумывается, - хорошая цена тоже важна...