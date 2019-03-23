Российские экономические форумы - лифт для губернаторов

На этой неделе сразу пять российских регионов получили новых руководителей. У всех очень разный жизненный путь. Бизнесмен, спортсмен, чиновник... что их объединяет? Оказывается, они активно участвовали в экономических форумах. ПМЭФ, ВЭФ и форум в Сочи стали настоящими лифтами для новых лидеров страны.

Новых врио губернаторов назначили менее чем за полгода до выборов, назначенных на сентябрь 2019 года. Времени совсем мало – в режиме цейтнота им предстоит погрузиться в проблемы населения, выстроить отношения с местными элитами и найти баланс между региональными возможностями и запросом федерального центра. А центр, как известно, требует технологического и экономического прорыва, значительного улучшения качества жизни россиян.

У новых врио разный жизненный и управленческий опыт. Андрей Чибис и Алексей Текслер занимали высокие посты в федеральных министерствах, Олег Хорохордин и Денис Паслер работали в бизнесе, Бату Хасиков – профессиональный спортсмен, в последнее время занимавшийся вопросами молодежи. Объединяет их то, что перед каждым стоит сложнейшая личностная задача – превратиться из состоявшегося молодого управленца в настоящего регионального лидера.

А важнейшее качество лидера - публичность. Он должен доносить свои идеи до общества. До тех, кто принимает решения и кто его поддержит. Новые губернаторы это умеют. Где же они научились?

Становление новых региональных лидеров как публичных фигур федерального уровня во многом происходило на крупнейших экономических форумах. Всего за несколько лет в нашей стране появилась система таких мероприятий, позволяющих заявить о себе. Петербургский экономический форум, Восточный форум во Владивостоке, Российский инвестиционный форум в Сочи. Три раза в год все лидеры бизнеса, власти и общества собираются на мероприятиях Фонда Росеонгресс.

В Росконгрессе не скрывают, что эти Форумы теперь уже не просто выставки достижений. И даже не просто площадки для дискуссий. Здесь принимаются решения, которые определяют будущее страны и отдельных ее территорий. Здесь появляются новые звёзды и новые лидеры.

Достаточно взглянуть на конкретные порученияфедеральным министерствампо итогам недавнего Российского инвестиционного форума в Сочи. Среди них – развитие условий для выпуска высокотехнологической продукции, модернизация коммунальной инфраструктуры, оснащение районных больниц, совершенствование системы государственных пособий и многое другое. Все эти поручения напрямую связаны с главной темой форума – реализацией национальных проектов.

Еще один важный результат форумов — они стимулируют развитие регионов, которые их принимают. Так за считанные годы преобразились Пулковские высоты в Санкт-Петербурге и Остров Русский во Владивостоке. Всем видно, какой огромной популярностью уже после Олимпиады Сочи–2014 пользуется Имеритинка, как обновляется Уфа.

Очень скоро преобразится Челябинск, в котором Росконгресс готовит который саммит ШОС-БРИКС в 2020 году. И, пожалуй, это одна из самых серьезных и сложных задач, стоящих перед новым врио губернатора Челябинской области Алексеем Текслером и его командой.

Очевидно, его взгляд на стратегию развития региона мы узнаем уже на Петербургском международном экономическом форуме в июне 2019 года. А для главы Мурманской области Андрея Чибиса «момент истины» наступит ещё раньше – 9-10 апреля на Международном арктическом форуме «Арктика – территория диалога» в Санкт-Петербурге.

Как же работают Форумы? Ежегодно мероприятия Фонда Росконгресс собирают 70 тысяч участников, но их реальная аудитория гораздо шире. Все сессии ключевых форумов транслируются и сохраняются в записях. Их видят миллионы человек. События на форумах обсуждаются на телеканалах и в соцсетях.

Именно поэтому Форумы Росконгресса стали школой и лифтом для молодых политиков. Уникальной возможностьюи одновременно серьёзным вызовом. Если тебе есть, что сказать, тебя обязательно услышат. Но если ты уходишь от реальной повестки в демагогию или подтасовываешь факты, общественность от тебя камня на камне не оставит.

Конечно, успех форумов не даёт покоя тем, кому не нравится наша страна. Но по факту ПМЭФ – главное деловое событие года – объединяет представителей бизнеса и власти из 143 стран. Это люди, заинтересованные в развитии международного сотрудничества. Забавно, что в прошлом году на ПМЭФ-2018, в самый разгар недружественной риторики Вашингтона в адрес России, Санкт-Петербург посетили 600 американских бизнесменов.

И в этом нет ничего удивительного. Конгрессно-выставочные события подобного уровня придают новый импульс глобальной экономике. А это значит, что появятся новые возможности для развития в самых разных областях. И не только в России.