В Сеть слили подробный сюжет первой серии финального сезона "Игры престолов"

Известный YouTub-блогер под ником TheRealFrikiDoctor опубликовал довольно длинный видеоролик, в котором очень подробно пересказывается сюжет первого эпизода восьмого сезона "Игры престолов". И хотя видео было быстро удалено с YouTube, некоторые детали уже начали просачиваться в Твиттер, и фанаты не довольны.

Game of Thrones Season 8 Official Trailer (HBO).The trailer is here. #GameofThrones The Final Season begins April 14 on HBO.

В то время как содержание было быстро вычищено, ущерб уже был нанесен довольно значительный. Соцсети бурлят, а поклонники осуждают в первую очередь слившего, а уже потом блогера, так как, по их мнению, делать такие сюжеты - это его работа. А виновен в утечке тот, кто выкрал серию у телеканала.

Среди спойлеров, правда, содержатся вполне ожидаемые детали сюжета, такие, как воссоединение Старков, переход Короля Ночи через Стену и споры Сансы и Дейенерис. Описано и как Мертвый дракон атакует Семь Королевств (сцена есть в трейлере).

Не будем углубляться, чтобы не ранить чувства поклонников сериала. Желающие могут найти все это на западных интернет-ресурсах.

Некоторые фанаты, однако, решили, что TheRealFrikiDoctor снова предался своему любимому делу - делает ставки и озвучивает предположения. Дело в том, что блогер как раз и знаменит тем, что на протяжении выхода всех сезонов публиковал контент, связанный в основном с "Игрой престолов". Видеообзоры были обычно основаны на его собственном мнении и самых смелых фанатских теориях его любимого сериала.

Но на этот раз, кажется, ему передали информацию от кого-то, близкого к "Игре престолов", информацию, которую он продолжил распространять в вышеупомянутом видео. Клип оставался в сети всего около полутора часов, после чего был удален с YouTube по просьбе HBO.

В сообщении, опубликованном в Reddit, TheRealFrikiDoctor заявил, что он еще раз будет загружать уже отредактированную версию видео, в которой уже будет только сам "разговаривать на камеру без единого кадра или звука, на которые они (НВО) смогут претендовать в связи с авторскими правами". Однако и второе видео постигла судьба первого.

TheRealFrikiDoctor сейчас ведет переписку с администрацией YouTube о возможности восстановить его видео и надеется на победу.

Напомним, премьера финального сезона состоится 14 апреля 2019 года.