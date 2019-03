В Сеть слили подробный сюжет первой серии финального сезона "Игры престолов"

Известный YouTub-блогер под ником TheRealFrikiDoctor опубликовал довольно длинный видеоролик, в котором очень подробно пересказывается сюжет первого эпизода восьмого сезона "Игры престолов". И хотя видео было быстро удалено с YouTube, некоторые детали уже начали просачиваться в Твиттер, и фанаты не довольны.

