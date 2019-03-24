2019-03-24T17:22:48+03:00
Спорт

Алина Загитова завершила выступление на чемпионате мира 2019 в образе Лары Крофт

Фигуристка представила свой номер во время показательных выступлений [видео]
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Алина Загитова в Сайтаме.Алина Загитова в Сайтаме.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В последний день чемпионата мира по фигурному катанию 2019 в Сайтаме состоялась показательные выступления лучших спортсменов турнира. Чемпионка мира Алина Загитова предстала в своем ставшем известным в этом сезоне образе - эффектной Лары Крофт.

Правда, не обошлось без маленьких накладок. В начале программы в тот момент, когда Загитова снимает с себя куртку, у нее заела молния. Но Алина справилась с этой мелкой заминкой. А в начале программы Загитова упала на одном из первых прыжков. Однако же это никак вообще не повлияло на выступление фигуристки в Сайтаме - зрители приветствовали аплодисментами чемпионку мира.

Напомним, что на чемпионате мира по фигурному катанию 2019 Загитова стала первой в женском одиночном катании. Элизабет Турсынбаева, еще одна воспитанница Этери Тутберидзе, стала второй, принеся первую в истории медаль Казахстану. Третьей осталась россиянка Евгения Медведева.

Алина Загитова. Показательные выступления. Чемпионат мира по фигурному катанию 2019.Алина Загитова выступила с показательной программой "Лара Крофт" на чемпионате мира по фигурному катанию в Японии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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