Алина Загитова завершила выступление на чемпионате мира 2019 в образе Лары Крофт

В последний день чемпионата мира по фигурному катанию 2019 в Сайтаме состоялась показательные выступления лучших спортсменов турнира. Чемпионка мира Алина Загитова предстала в своем ставшем известным в этом сезоне образе - эффектной Лары Крофт.

Правда, не обошлось без маленьких накладок. В начале программы в тот момент, когда Загитова снимает с себя куртку, у нее заела молния. Но Алина справилась с этой мелкой заминкой. А в начале программы Загитова упала на одном из первых прыжков. Однако же это никак вообще не повлияло на выступление фигуристки в Сайтаме - зрители приветствовали аплодисментами чемпионку мира.

Напомним, что на чемпионате мира по фигурному катанию 2019 Загитова стала первой в женском одиночном катании. Элизабет Турсынбаева, еще одна воспитанница Этери Тутберидзе, стала второй, принеся первую в истории медаль Казахстану. Третьей осталась россиянка Евгения Медведева.