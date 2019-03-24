Обзор матча Казахстан - Россия 24 марта 2019: счет, голы, статистика игроков

Футболисты сборной России после "крепкого", "на зубах", поражения от команды Бельгии на выезде в первой игре отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года 1:3 в воскресенье, 24 марта, наши сыграли свою вторую встречу. Команда Черчесова, Дзюбы и Черышева отправилась в столицу Казахстана. Наши прилетели в город, который назывался еще Астана. А покинут уже - Нур-Султан.

В матче против казахов не вышел на поле один из лидеров полузащиты сборной России - Александр Головин. Он получил красную карточку в игре с бельгийцами и попросту вообще не поехал в столицу Казахстана. Далер Кузяев получил в Брюсселе травму в поединке с Бельгией и тоже не поехал на второй матч отбора Евро-2020. И дополнительно в команду был вызван в спешном порядке полузащитник "Локомотива" Дмитрий Баринов.

На игру все-таки Баринова заявили, но в стартовом составе Станислав Черчесов сделал несколько перемен, сдвинув, в частности, вперед одного из центральных защитников. И с первых же минут поединка россияне выглядели бодро, атаковали много, не оставляя шансов хозяевам поля. И гол не заставил, по сути, себя долго ждать.

На 19-й минуте Алексей Ионов, пройдясь по флангу, навесил мяч в штрафную, где нашел ногу Дениса Черышева. И полузащитник "Валенсии" пробил с лета в одно касание, открыв счет в поединке. На последней же минуте первого тайма после прострела уже Артема Дзюбы Черышев снова забил. Гол "в раздевалку", кажется, вообще снял все вопросы о том кто же победит в этой встрече.

В начале второго тайма поединка команда России забила третий мяч. Уже Денис Черышев лично "вернул долг" - вырезал с фланга ювелирный пас прямо на ногу Артему Дзюбе. И главный герой ЧМ-2018 прервал свою "сухую" серию, забив первый с 25 октября 2018 года гол в официальных матчах. Прошло еще 10 минут - и своими активными действиями вынудил ошибиться защиту сборной Казахстана Магомед Оздоев. После его удара из пределов штрафной мяч попал в ногу Бейсебекову и автогол сделал счет 4:0 в пользу сборной России.

Остаток поединка, по сути, команды просто доигрывали. У сборной Казахстана уже не было просто сил отыграться. А у россиян хватило класса спокойно доиграть поединок до победных 4:0.

Теперь дальше у сборной России два матча в июне. Сначала в Саранске 8 июня встреча с Сан-Марино, а спустя 3 дня уже поединок в Нижнем Новгороде против команды Кипра.