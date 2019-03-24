«Роснефть» готовит кадры в МГИМО

22 марта Международный институт энергетической политики и дипломатии МГИМО МИД России (МИЭП МГИМО) провел День открытых дверей. Это один из вузов мечты для абитуриентов: в прошлом году конкурс на обучение на «бюджете» составлял 100 человек на место, по договору – 32 человека. Особый интерес у будущих студентов и их родителей, вызвали программы, организованные в сотрудничестве с нефтяной компанией «Роснефть».

ИНВЕСТИЦИЯ В БУДУЩЕЕ

«Роснефть» сегодня сотрудничает с 60 ведущими отечественными и зарубежными университетами. Соглашения с вузами позволяют компании развивать сотрудничество в области подготовки и переподготовки кадров, а также модернизировать научно-образовательную инфраструктуру вузов под актуальные потребности бизнеса.

- Когда мы выстраиваем свое будущее, лучше всего выбрать что-то надежное и большое. Магистратура «Роснефти» - очень хорошие инвестиции в будущее. Нефтегазовая промышленность - огромная отрасль, на которой базируется наша страна. Я бы хотел привнести свой вклад в общий успех, - сообщил студент первого курса факультета МИЭП МГИМО Никита Первышов.

Так, с 2006 года совместно с «Роснефтью» в МГИМО создана кафедра «Глобальная энергетическая политика и энергетическая безопасность», ставшая одной из базовых кафедр Института. На ней готовят магистров по программе «Энергетические стратегии международных нефтегазовых компаний». Отучившись здесь, выпускники не услышат анекдотическую фразу «Забудьте все, чему вас учили в вузе!» Учебный план кафедры включает не только теорию, но и практическую отработку полученных знаний, а также двухлетнюю стажировку студентов в профильных подразделениях «Роснефти», по итогам которой лучшие выпускники получают предложение о трудоустройстве в компании.

ИМЕННАЯ СТИПЕНДИЯ – 30 ТЫСЯЧ В МЕСЯЦ

- «Роснефть» учредила именную стипендию для наших лучших студентов, это порядка 30 тысяч рублей. Кроме того, ребята могут поступить на магистерскую программу «Роснефти» и в дальнейшем быть приглашенными на работу в один из ведущих департаментов компании, - рассказал Валерий Салыгин, директор-научный руководитель МИЭП МГИМО, дважды лауреат России и СССР в области науки и техники.

Обратим внимание, что в МГИМО не готовят геологов и буровиков. На Кафедре глобальной энергетической политики и энергетической безопасности обучаются будущие экономисты, менеджеры проектов и пиарщики – управленцы в области нефтегазового дела.

На Дне открытых дверей абитуриентам рассказали о профессиональных возможностях, которые предоставляет Институт своим выпускникам, о направлениях и программах подготовки, а также стажировках в крупнейших мировых корпорациях и международных организациях.

АРКТИКА ЗОВЕТ

Уже действующие сотрудники «Роснефти» могут повысить свою квалификацию на одной из кафедр МГИМО: в 2017 году в вузе создали Центр корпоративного обучения и развития компании, который стал площадкой для реализации масштабных корпоративных образовательных проектов «Роснефти».

В Институте также действует Центр стратегических исследований в области энергетики и цифровой экономики МИЭП МГИМО, который проводит аналитические исследования для успешного выполнения Стратегии «Роснефть-2022».