Россияне Синицина и Кацалапов идут вторыми после ритм-танца на ЧМ по фигурному катанию

На чемпионате мира по фигурному катанию 2019 в японской Сайтаме в пятницу, 22 марта, начали свои соревнования танцевальные пары. Они представили ритм-танец. И в числе лидеров после первого вида программы - сразу два российских дуэта!

Виктория Синицина и Никита Кацалапов идут на втором месте, набрав 83,94 балла. Они показали свой лучший результат в нынешнем сезоне. Чуть позади них - Александра Степанова и Иван Букин, набравшие 83,10 балла. В лидерах же - французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон. Они установили новый мировой рекорд, набрав 88,42 балла. При том, что верхний потолок в этом виде программы - 90 баллов.

Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Ритм-танец. Чемпионат мира.Видео проката Виктории Синициной и Никиты Кацалапова на чемпионате мира 2019 в ритм-танце

Пападакис и Сизерон выступают с 2008 года вместе и за это время выиграли три золотые медали на ЧМ и пять раз побеждали на чемпионатах Европы. Олимпиада им еще не покорилась - год назад в Пхенчхане они были вторыми. Кроме того, у них - мировой рекорд в произвольной программе (133,19) и по общей сумме баллов (217,98).

Произвольный танец будет представлен 23 марта. А 24 числа - последний день чемпионата мира. Лучшие фигуристы мирового первенства закроют турнир показательными номерами.

Александра Степанова и Иван Букин. Ритм-танец. Чемпионат мира.Видео проката Александры Степановой и Ивана Букина в ритм-танце на чемпионате мира 2019

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Виктория Синицина и Никита Кацалапов:

- На самом деле это удивительно кататься здесь. И сегодня мы рады снова вернуться в Японию. Мы очень рады за наше выступление. Мы увидели много русских флагов и почувствовали большую поддержку. Надеюсь, мы смогли отдать всю нашу энергию сегодня.

Александра Степанова и Иван Букин:

- После того, как мы закончили с нашим выступлением, наши тренеры сказали свои отзывы. Мы смогли сделать все наши элементы так, как мы их выполняем на практике, так что все это было хорошо.