Чтоб науку с практикой связать!

По мнению многих работодателей, одна из самых актуальных проблем российской высшей школы – колоссальный разрыв между знаниями, которые она дает молодежи в течение 4–5 лет обучения, и теми реальными ожиданиями, которые бизнес предъявляет молодым специалистам.

О нежизнеспособности многих учебных программ в плане их дальнейшего практического применения говорится давно. По этой же причине многие талантливые юноши и девушки часто теряют интерес к высшему образованию, считая его бесполезной тратой времени, и, не доучившись, бросают институты.

Но кто-то кричит о проблеме, а кто-то ее решает.

Уникальный шанс – будучи студентом, найти хорошую работу

В настоящий момент Московский кредитный банк (МКБ) распахнул свои двери перед теми, кто только начинает свой профессиональный путь, и предложил студентам Финансового университета пройти стажировку в собственных стенах по специально разработанной программе IB Universe.

Надо сказать, что студенты Финансового университета не впервые встречаются с руководителями и сотрудниками МКБ. Они регулярно тесно общаются во время лекций, которые банк организовывает специально для будущих финансистов. Эти встречи являются важной составляющей взаимодействия МКБ и Департамента финансовых рынков и банков Финансового университета. Оно включает в себя организацию практики студентов-старшекурсников, трудоустройство выпускников, экспертизу учебно-методических разработок преподавателей со стороны работников банка, а также их участие в учебном процессе по таким приоритетным направлениям, как работа казначейства и службы комплаенса, оценка кредитных заявок, разработка и внедрение инновационных банковских продуктов, оказание клиентам инвестиционных банковских услуг и т.д.

Рабочий момент обучающей встречи студентов Финансового университета с руководителями и сотрудниками МКБ. Автор фото: Пресс-служба МКБ.

Но такое уникальное предложение молодежи поступило в первый раз. И это тоже результат планомерной работы МКБ и его сотрудничества с Департаментом финансовых рынков и банков университета.

О новой программе стажировки IB Universe студентам рассказали 19 марта в бизнес-центре «Оазис».

Стартовала она прошлой весной, рассчитана на год и предназначена для студентов 4–5-х курсов, специализирующихся по финансовым, экономическим, математическим, юридическим и техническим направлениям. Ребятам предоставляется возможность испытать себя в самых разных подразделениях инвестиционного бизнеса: торговые операции на рынках капитала, продажи инвестиционных продуктов, инвестиционно-банковские услуги, казначейство, Private Banking, информационные технологии.

А чтобы юноши и девушки не потонули в безбрежном море новых знаний, умений и навыков, к каждому из стажеров в лучших традициях тех времен, когда система преемственности профессионального опыта работала, прикрепляется наставник в лице бизнес-партнера по персоналу.

Кто может рассчитывать на стажировку?

Претендовать на столь интересный обучающий опыт смогут не все. Кандидаты на прохождение практики должны соответствовать ряду обязательных требований. Во-первых, это владение английским – не ниже уровня Advanced. Без знания языков в современном мире невозможно никуда продвинуться и стать успешным. Во-вторых, это знание, что называется, «предмета», то есть непосредственно своей специальности, и развитые аналитические и коммуникационные навыки, которые позволят достигать эффективных результатов. Наконец, способность работать в режиме многозадачности и оперативно реагировать на изменения.

Желающих пройти программу IB Universe очень много. И все они пройдут жесткий отбор в несколько туров. Таким образом у молодежи сразу формируют серьезное отношение к делу, а также ответственность перед потенциальным работодателем и перед собой за свой выбор. Кроме того, это подчеркивает и серьезность намерений организаторов обучения.

Счастливчикам, которых выберут для прохождения практики, придется совмещать учебу в вузе и стажировку. А это непросто. Потребуется железная самодисциплина и осознание важности происходящего. Но по мнению студентов, усилия того стоят. Ведь в результате молодой человек получает бесценный опыт, который может пригодиться в будущем или уже прямо в настоящем. Возможно, кому-то по окончании стажировки сразу предложат хорошую вакансию.

Как подчеркнула директор по персоналу МКБ Алена Ефремова, программу планируется и дальше развивать и распространять на ведущие высшие учебные заведения страны.

А пока, в текущем семестре, студентов-финансистов ждет еще несколько мастер-классов с участием руководящих работников банка.

Алена Ефремова, Директор по персоналу МКБ. Автор фото: Пресс-служба МКБ.

Анонсы лекций МКБ в Финансовом университете

26.03 и 28.03 – Разбор практических заданий по различным продуктам для корпоративных клиентов (кейсы по кредитованию под залог коммерческой недвижимости).

В конце апреля – Инвестиционные услуги юридическим лицам (андеррайтинг, корпоративное финансирование, хеджирование валютных и процентных рисков (ПФИ), пр.)

23.05 – Инвестиционные услуги юридическим лицам (брокерские услуги, индивидуальный инвестиционный счет, ПИФы и ОФБУ, доверительное управление активами, пр.)