Подозреваемых в подготовке путча в Черногории россиян могут посадить на 40 лет

В Черногории уже третий год продолжается расследование подготовки путча осенью 2016 года. Тогда были арестованы 20 заговорщиков — граждане Черногории и Сербии. Трое из них оказались россиянами, их задержали в Белграде и затем депортировали в Подгорицу. Как утверждает прокуратура Черногории, подозреваемые готовили госпереворот и даже планировали убийство премьер-министра Мило Джукановича.

Но в эту версию мало кто поверил. Доказательства следствия были неубедительны. А версия, что история с путчем — это инсценировка властей Черногории с целью повлиять на парламентские выборы, которые проходили тогда, куда более правдоподобная.

Но, тем не менее, следствие продолжается. По делу проходят 14 человек, часть из них признали вину в обмен на смягчение наказания. Расследование идет при поддержке спецслужб США и Великобритании, которые пытаются установить точный круг заговорщиков и их цели.

На днях спецпрокуратура Черногории потребовала максимально строгого наказания для задержанных россиян — Эдуарда Широкова и Владимира Попова. Их называют «русскими националистами» и организаторами переворота. Им может грозить до 40 лет лишения свободы.

- В отношении Широкова и Попова не существует смягчающих обстоятельств, поэтому единственным адекватным наказанием является максимальный срок тюремного заключения за преступления, в которых их обвиняют,— заявил спецпрокурор Саша Чадженович.

Кроме того, есть предположение, что Широков и Попов никто иные, как сотрудники российских спецслужб. По данным польской разведки, настоящая фамилия Эдуарда Широкова — Шишмаков. Он неоднократно посещал европейские страны по поддельному паспорту. Москва отрицает всякую причастность российских агентов к черногорскому путчу.

Следствие также настаивает на максимальных сроках тюремного заключения еще для четырех фигурантов дела о путче: члена оппозиционного «Демократического фронта» Андрии Мандича и его водителя Михайло Чадженовича, а также двух сербов — Предрага Богичевича и Немани Ристича.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

«Власти Черногории заставляют подозреваемых признаваться в подготовке путча, которого не было».

Игорь Дамьянович, журналист (Черногория)

- Дело о госперевороте в Черногории — это настоящий цирк. По официальной версии властей, российские спецслужбы сделали организатором путча продавца с рынка — Сашу Синджелича. А начальником штаба, отвечающего за логистику и покупку оружия (которое, кстати, так толком и не нашли), - хозяина борделя Мирко Вельмировича. Разве это не смешно?

Многие, кто проходил по этому делу, уже признали свою вину в обмен на освобождение или небольшие тюремные сроки. Но как только им удавалось покинуть Черногорию, все они в один голос заявляли, что признали вину под давлением властей, а подготовки путча и вовсе не было.

Жители Черногории настроены скептически к этому расследованию. Очень многим очевидно, что оно сфабриковано правительством. Цель проста — очернить Россию, Сербию. Показать, что Москва вмешивается в наши внутренние дела. И для правдоподобности были задержаны Широков и Попов, которые просто попали под горячую руку.

Уже в ближайшие дни начнутся заключительные слушания по этому делу, а затем будет оглашен приговор. Арестованные до сих пор отрицают свою вину.

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