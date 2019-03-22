2019-03-22T18:37:25+03:00
Экономика

Список забытых в СИЗО предпринимателей может расшириться с восьми человек до 6 тысяч

Бизнес-омбудсмен Борис Титов направил генеральному прокурору Юрию Чайке обращение с просьбой проверить законность длительного содержания предпринимателей в СИЗО
Михаил ЗУБОВ
Поделиться:
Борис Титов направил генеральному прокурору Юрию Чайке обращение с просьбой проверить законность длительного содержания предпринимателей в СИЗО.Борис Титов направил генеральному прокурору Юрию Чайке обращение с просьбой проверить законность длительного содержания предпринимателей в СИЗО.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

В письме говорится о восьмерых деловых людях, которых многие месяцы держат под стражей, не проводя никаких следственных действий и не доводя дело до суда. К примеру Виктории Бриль (главному бухгалтеру московского ООО «ТК «Азия-Транс») недавно продлили срок содержания в СИЗО до 8 месяцев 25 дней, хотя за последние три месяца следователь не посетил ее ни разу. Она проходит по ст. 159 УК РФ (мошенничество), и держать ее до суда под стражей нет никакой необходимости. А индивидуального предпринимателя из Ростовской области Виталия Фаброго забыли в СИЗО на 24 месяца. Следователи утверждают, что все это время он знакомился с материалами уголовного дела.

Ранее бывали случаи, когда в результате спора хозяйствующих субъектов предприниматели проводили за решеткой по 4 года, а в итоге оказывались невиновными.

О том, поможет ли сидельцам письмо бизнес-омбудсмена генпрокурору, «Комсомолка» спросила у общественного уполномоченного по защите прав предпринимателей, содержащихся под стражей Александра Хуруджи.

- Мы рассчитываем на поддержку потому что на коллегии Генпрокуратуры президент призвал не допускать безосновательного продления ареста, и Чайка публично пообещал разобраться со всеми такими случаями. Мы в тот же день, по горячим следам, сделали выборку. Сейчас это 8 человек, но на самом деле их значительно больше, просто мы не обо всех знаем. По моим предположениям, в СИЗО находятся около шести тысяч предпринимателей, но нам не дают такую статистику. Тех, кто проходят по ст. 159 УК РФ, не разделяют на предпринимателей и уголовников. Надеюсь, что у предпринимателей теперь появится надежда, и если будет позитивный результат по первым восьмерым, то в аппарат бизнес-омбудсмена начнет поступать большое количество обращений. Многие не обращаются, поскольку не верят в результат, но как только узнают, что это сработало, будет наплыв и мы сможем многим помочь.

Александр Хуруджи рассказал «КП», что каких-то бюрократических сроков, в которые генпрокурор обязан ответить на письмо бизнес-омбудсмена, не существует. Но эти два государственных чиновника общаются на постоянной основе, существует совместная рабочая группа, в которой они сопредседательствуют.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Как организовать свадьбу и не разориться
Экономить на свадьбе грешно, а вот грамотно распределить бюджет, чтобы организовать свадьбу мечты, вполне уместно, считает владелица свадебного агентства Ольги Маранди. Не стоит тратиться на то, что не нужно, но лучше вложить побольше в то, что для вас пр
Новости 24
США готовят документ по признанию суверенитета Израиля над Голанами
Уровень одобрения деятельности Путина вырос до максимума с начала года
Forbes составил рейтинг бизнесменов, изменивших мнение о России в мире
Вооруженный ножом мужчина напал на священника в Монреале
В Череповце начинается строительство второго моста
США в очередной раз расширили санкции против Ирана
Сирия призвала ООН отреагировать на призыв Трампа признать Голаны территорией Израиля
СК просит продлить арест Рауфу Арашукову
В Кремле заявили, что Путин не планирует встречаться с Юрием Бойко
"Новейшее" украинское оружие оказалось ржавым и некачественным
Германия и Франция раскритиковали призыв Трампа признать Голаны частью Израиля
Туск пригрозил британским депутатам свободными "местами в аду"
В Госдуме прокомментировали обвинение СБУ в причастности к теракту в Харькове
Самолет разведчик ВВС США был замечен к югу от берегов Крыма
Рассылавший бомбы сторонник Трампа признал свою вину
В Госдуме прокомментировали предложение о штрафах за отказ обслуживать инвалидов
"Газпром" готов продлить контракт на транзит газа через Украину
Медведев принял Юрия Бойко и Виктора Медведчука в своей резиденции
Депутат Рады заявил о необходимости упразднить пост президента Украины
Председателем совета директоров "Росгеологии" стал Алексей Гордеев
Мосгорсуд рассмотрит дело норвежца, обвиняемого в шпионаже
Более 70 человек погибли при столкновении двух автобусов в Гане
Москва и Дамаск создадут крымско-сирийскую судоходную компанию
В Вашингтоне обнаружили очень странную рыбу
Медведев поручил Рогозину повысить эффективность программы по развитию космодромов
Зарубежные партнеры предложили российским властям открыть «крымское окно»
Си Цзиньпин поручил установить причины взрыва на химзаводе в Китае