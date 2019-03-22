Список забытых в СИЗО предпринимателей может расшириться с восьми человек до 6 тысяч

В письме говорится о восьмерых деловых людях, которых многие месяцы держат под стражей, не проводя никаких следственных действий и не доводя дело до суда. К примеру Виктории Бриль (главному бухгалтеру московского ООО «ТК «Азия-Транс») недавно продлили срок содержания в СИЗО до 8 месяцев 25 дней, хотя за последние три месяца следователь не посетил ее ни разу. Она проходит по ст. 159 УК РФ (мошенничество), и держать ее до суда под стражей нет никакой необходимости. А индивидуального предпринимателя из Ростовской области Виталия Фаброго забыли в СИЗО на 24 месяца. Следователи утверждают, что все это время он знакомился с материалами уголовного дела.

Ранее бывали случаи, когда в результате спора хозяйствующих субъектов предприниматели проводили за решеткой по 4 года, а в итоге оказывались невиновными.

О том, поможет ли сидельцам письмо бизнес-омбудсмена генпрокурору, «Комсомолка» спросила у общественного уполномоченного по защите прав предпринимателей, содержащихся под стражей Александра Хуруджи.

- Мы рассчитываем на поддержку потому что на коллегии Генпрокуратуры президент призвал не допускать безосновательного продления ареста, и Чайка публично пообещал разобраться со всеми такими случаями. Мы в тот же день, по горячим следам, сделали выборку. Сейчас это 8 человек, но на самом деле их значительно больше, просто мы не обо всех знаем. По моим предположениям, в СИЗО находятся около шести тысяч предпринимателей, но нам не дают такую статистику. Тех, кто проходят по ст. 159 УК РФ, не разделяют на предпринимателей и уголовников. Надеюсь, что у предпринимателей теперь появится надежда, и если будет позитивный результат по первым восьмерым, то в аппарат бизнес-омбудсмена начнет поступать большое количество обращений. Многие не обращаются, поскольку не верят в результат, но как только узнают, что это сработало, будет наплыв и мы сможем многим помочь.

Александр Хуруджи рассказал «КП», что каких-то бюрократических сроков, в которые генпрокурор обязан ответить на письмо бизнес-омбудсмена, не существует. Но эти два государственных чиновника общаются на постоянной основе, существует совместная рабочая группа, в которой они сопредседательствуют.