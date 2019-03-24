2019-03-24T01:41:27+03:00
Звезды

Мария Кожевникова рассказала, что перестала здороваться с Собчак из-за фото с трусами

Актриса не простила телеведущей публичного оскорбления
Ирина СУХАНОВА
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Мария Кожевникова рассказала, почему она перестала общаться с Ксенией Собчак. Фото: Инстаграм и Борис КУДРЯВОВ/"Экспресс газета".Мария Кожевникова рассказала, почему она перестала общаться с Ксенией Собчак. Фото: Инстаграм и Борис КУДРЯВОВ/"Экспресс газета".
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Мария Кожевникова в программе «Секрет на миллион» рассказала, почему она перестала общаться с Ксенией Собчак. Когда-то телеведущая нанесла ей публичное оскорбление, и актриса не забыла его. Дело было в 2011 году, когда Кожевникова баллотировалась в Госдуму. Узнав, что Мария стала депутатом, Собчак опубликовала на своей страничке в Инстаграме папарационную фотографию Кожевниковой в коротком платье, из-под которого выглядывало нижнее белье звезды «Универа». Свой пост Ксения сопроводила нецензурным комментарием, написав, что Мария заработала себе кресло в Госдуме благодаря покровительству мужчин.

- Когда она узнала, что я стала депутатом Государственной думы, она нашла эту фотографию – хотя у нее таких снимков гораздо больше, - рассказала Кожевникова ведущей шоу Лере Кудрявцевой. - На этом снимке было достаточно короткое платье, это была сцена, и журналист снимал снизу. И получилось так, что, так как платье короткое, трусы были видны… Она писала мне матерные сообщения, что тем местом, которое здесь видно, я попала в Государственную думу.

Кожевникова решила не отвечать Собчак и не вступать с ней в публичный конфликт. Через несколько лет Ксения решила помириться с актрисой и подошла к ней на вечеринке с предложением забыть былые обиды. Мол, кто старое помянет, тому глаз вон.

- Я напомнила ей продолжение этой фразы: а кто забудет, тому оба, - говорит Мария.

С тех пор Кожевникова не здоровается с Собчак, если они вместе пересекаются на светских мероприятиях.

Мария поведала о своей обиде в программе "Секрет на миллион". Фото: кадр видео.

Мария поведала о своей обиде в программе "Секрет на миллион". Фото: кадр видео.

К слову, на днях Ксения написала в Инстаграме пост о публичных скандалах и ненормативной лексике, который вызвал бурю комментариев у подписчиков. Телеведущая считает, что люди талантливые и амбициозные непременно должны отстаивать свою точку зрения, устраивая скандалы и употребляя нецензурную лексику. Тех же, кто этого не делает, Собчак называет людьми хорошими, но посредственными - «серыми и убогими».

- Вокруг столько сладко улыбающихся, идеально «хороших», «компанейских» и «правильных» людей. Они не ругаются матом, не хабалят, не скандалят, не пересекают «двойных сплошных», не срывают планы , учтивы, «профессиональны», «умеют дружить» и улыбаться, - написала Ксения на своей страничке. - Они вообще все делают средне, но очень добротно... Кажешься милым и хорошим? Тебе простят почти все. Хороший - в смысле что серый, убогий, неопасный и, соответственно, уютный для моей самооценки. Рядом с таким любая посредственность чувствует себя «на высоте».

Телеведущая уверена: хочешь проявить себя — нужно «выпендриваться» (в тексте, опубликованном Собчак в Инстаграме, стоит нецензурный вариант этого слова).

- Большинство людей не любят тех, кто умеет и любит … (выпендриваться — Ред.). В искусстве, в жизни, в кино, всегда и везде! Они не готовы на это смотреть как на чистое искусство, они видят в этом действии подтверждение собственной убогости.

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Мария Кожевникова тайно обвенчалась со своим нынешним мужем Евгением Васильевым в августе 2013 года. Будущие супруги тогда уехали в Ниццу, где обменялись кольцами в Свято-Николаевском соборе в присутствии самых близких. Белое платье невесты подчеркивало ее округлившийся животик – вскоре у пары родился первенец Иван. А потом, один за другим, еще двое сыновей – Максим и Василий. Несмотря на статус многодетной мамы, 34-летняя Мария до сих пор не замужем (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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