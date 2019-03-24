До сих пор не замужем: Мария Кожевникова призналась, что так и не оформила брак с отцом своих троих детей

Мария Кожевникова тайно обвенчалась со своим нынешним мужем Евгением Васильевым в августе 2013 года. Будущие супруги тогда уехали в Ниццу, где обменялись кольцами в Свято-Николаевском соборе в присутствии самых близких. Белое платье невесты подчеркивало ее округлившийся животик – вскоре у пары родился первенец Иван. А потом, один за другим, еще двое сыновей – Максим и Василий. Несмотря на статус многодетной мамы, 34-летняя Мария до сих пор не замужем. Оказывается, Кожевникова и ее избранник так и не оформили свои отношения в загсе. Об этом звезда «Универа» рассказала телеведущей Лере Кудрявцевой в программе «Секрет на миллион».

Актриса признается, что ей не важен штамп в паспорте – со своим мужем она чувствует себя как за каменной стеной, и это ощущение надежности – главное для нее. Мария не скрывает, что не прочь сыграть свадьбу. Супруги давно подумывают об этом, но все время откладывают бракосочетание из-за разных проблем. В прошлом году, например, они хотели расписаться на пятилетие венчания, но встал вопрос: или праздновать свадьбу, или везти детей на отдых на море. Денег у семьи хватало только на что-то одно – и Кожевникова выбрала отпуск.

- У нас такие отношения. Мы думали в этом году расписаться, на пятилетие с момента венчания, но встал вопрос: либо отдых, либо свадьба. Я хочу, чтобы это было красиво, - объяснила артистка.

Муж Кожевниковой – не публичный человек и практически не появляется рядом с ней на тусовках. По словам актрисы, ему не нужна известность, и пиариться за счет жены Евгений считает унизительным для себя. Познакомилась супруги в компании общих друзей. То, что этот мужчина стал очень важным для нее, Кожевникова поняла три месяца спустя, когда заметила, что каждое утро в первую очередь звонит Евгению, а не маме, как это было всегда.

- Я впервые почувствовала себя как за каменной стеной, Женя окутал меня заботой, до него я всегда проблемы решала сама, - говорит актриса.

Кожевникова рассказала, что их семья живет за городом в большом доме, который они арендуют. В хозяйстве Кожевниковой помогает прислуга, правда, актриса никак не может найти с персоналом общий язык. Два года в их доме жила домработница, которая, по словам Марии, обворовывала их. Женщина вынесла из хозяйского дома шубу, бриллиантовый браслет, забирала кофты и обувь. Когда актриса заметила пропажи, то не стала заявлять на воровку в полицию, пожалев женщину, которая одна растит двоих детей. Но с тех пор свой персонал Кожевникова проверяет на детекторе лжи. Также у нее повсюду в доме установлены видеокамеры.

Актриса обвенчалась со своим избранником летом 2013 года. Фото: Инстаграм.

Супруг Марии Евгений Васильев занимается IT-технологиями.

- Муж у меня очень силен в точных науках. В школе Женя постоянно участвовал в олимпиадах по математике, - рассказывала Кожевникова в интервью «Комсомольской правде». - Правда, учителя часто ставили ему четверки - только за то, что он писал готовый ответ, который рождался в голове, без письменного пояснения к решению задачи. Он вычислял все в уме. Потом с двух экзаменов поступил на мехмат МГУ, при этом никогда ничего не зубрил. У него эти способности унаследованы от отца. Он уже в 27 лет возглавлял закрытую лабораторию. Надеюсь, Ваня также унаследует от папы способности к точным наукам.