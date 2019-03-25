Бывший помощник депутата, играя голосом, заработал 15 миллионов рублей

Далеко не все помощники депутатов выдерживают испытание властью. Даже лишившись своего статуса, они не спешат менять свой образ жизни, и довольно скоро попадают в поле зрения полиции. Но 33-летнему бывшему помощнику депутата народного собрания Дербента (Дагестан), удалось довольно долго обманывать своих земляков.

- Подозреваемый обещал гражданам за денежное вознаграждение помощь в трудоустройстве на руководящие должности в различные министерства и муниципалитеты республики, а также в получении квартир по социальной программе. Разговаривая с потерпевшими по телефону, злоумышленник изменял тембр голоса и представлялся различными высокопоставленными чиновниками республики. На встречах демонстрировал поддельные благодарственные письма и фотографии с первыми лицами Дагестана, - рассказала "КП" официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В одном из эпизодов мошенник требовал деньги у матери больного ребенка. Он обещал передать деньги чиновникам, которые якобы обещали ему "решить все вопросы" с медицинской помощью.

Сотрудники полиции устроили мздоимцу очную ставку с женщиной, которой пришлось влезть в долги, чтобы спасти свою дочку. Следователи выяснили, что ее деньги бывший помощник депутата присвоил.

- Установлены обстоятельства 10 эпизодов противоправной деятельности подозреваемого в мошенничестве, предварительная сумма ущерба превысила 15 миллионов рублей, - сообщила Ирина Волк.

Сейчас сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из Республики Дагестан при участии ФСБ России задержали бывшего помощника депутата, и поместили его в следственный изолятор Махачкалы. Там с ним будут общаться дознаватели и жертвы его афер.