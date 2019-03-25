2019-03-25T16:31:46+03:00
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Мужчины в жизни Татьяны Булановой

В новом документальном фильме "Не плачь" певица расскажет о своей нелегкой жизни
Глеб ГУБАРЕВ
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Таню Буланову любят миллионы. А кого любит она? Фото: Первый каналТаню Буланову любят миллионы. А кого любит она? Фото: Первый канал
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Татьяну Буланову полюбили в середине 90-х, когда скромная певица, не обладающая броской внешностью и мощной спонсорской поддержкой, покорила публику пронзительными балладами о нелегкой женской долюшке. Искренность, с которой Татьяна исполняла и продолжает исполнять свои песни, родилась не на пустом месте: в ее жизни было немало личных драм и трагедий, о которых певица, в марте отметившая 50-летие, расскажет в новом документальном фильме "Не плачь". Истории любви и расставании с первым мужем Николаем Тагриным, который дал старт ее карьере, встреча со вторым супругом, известным футболистом ЦСКА и "Зенита" Владиславом Радимовым, брак с которым тоже нельзя назвать идеальным и закончился разводом - обо всем этом мы узнаем от самой Булановой. Расскажет Татьяна и о том, как ей удалось пережить смерть отца, скончавшегося в разгар кризиса в отношениях артистки со вторым мужем.

Также съемочная группа фильма встретилась с родными и близкими певицы - ее сыном Александром Тагриным, ее друзьями Михаилом Боярским, Дмитрием Нагиевым, Алёной Апиной, Игорем Корнелюком.

Первый, «Не плачь», 30 марта, 10:15.

ИСТОЧНИК KP.RU

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