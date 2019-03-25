Федор Бондарчук улетает в космос

Казалось бы, лицо научно-просветительского вещания канала РЕН ТВ — великий и ужасный Игорь Прокопенко, своим талантом вознесший лютое мракобесие в ранг чистого искусства. Критиковать его программы, полные галлюциногенных фантазий, бесполезно и глупо. Во-первых, зритель их обожает, а во-вторых, они по-своему прекрасны.

И вот по его хрустальному замку восхитительно-бредовых иллюзий нанесен сокрушительный удар. На том же канале грядет премьера нового сезона программ из цикла «Как устроена Вселенная». В этот раз увиденному можно будет верить: программы снимаются в сотрудничестве с каналом Discovery — одним из лидеров мирового научно-просветительского вещания.

В ведущие пригласили прославленного кинорежиссера Федора Бондарчука. Речь пойдет о космосе, протекающие в нем процессы максимально визуализируют с помощью компьютерной графики.

- Ведущие специалисты со всего мира расскажут о том, что могло повлиять на формирование жизни во Вселенной, и являемся ли мы единственной формой живых существ; какую роль в этом могли сыграть астероиды, которые бомбят нашу планету миллиарды лет; как именно появляются галактические огнеметы, и чем грозит гамма-облучение нашей планете, - обещают на канале.

Федор Бондарчук с радостью принял предложение, заметив, что «во Вселенной много мрачных загадок». Программу «Как устроена Вселенная» он называет путешествием по космосу и попыткой найти ответы на «главные вопросы».

Напомним, впервые программы из этого цикла вышли на РЕН ТВ в 2017 году, тогда их вел актер Константин Хабенский.

«Как устроена Вселенная». РЕН ТВ, с 1 апреля, понедельник-четверг, 15.00.