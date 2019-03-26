2019-03-26T17:40:07+03:00
Woman

Пять способов ужиться с сухими, тонкими волосами

Что делать, если шевелюра весной выглядит совсем не так как хотелось бы
Ольга АНТОНОВА
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Причин от чего, волосы потеряли блеск и силу, может быть несколькоПричин от чего, волосы потеряли блеск и силу, может быть несколькоФото: EAST NEWS
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Несмотря на то, что женщины ждут приближение весны с особенным трепетом, ведь это время перемен и преображения, именно в апреле и мае шевелюра может «подвести» свою хозяйку, волосы становятся сухими и ломкими. Причин от чего, волосы потеряли блеск и силу, может быть несколько:

- Несбалансированное питание. Если человеку с пищей не получает необходимое количество полезных веществ, то это в первую очередь отражается на состоянии волос. Поэтому так важно каждые три месяца сдавать анализы крови на основные маркеры.

- Нервное переутомление, частые стрессы. Не зря стресс называют тихим убийцей, он незаметно подтачивает жизненные силы организма. Усталость на работе, груз не решенных проблем приводят к гормональному дисбалансу. Кроме того, во время стресса в кровь поступает большое количество адреналина. И если подобное состояние приобретает хронический характер, то к волосяным луковицам с кровью перестают поступать питательные вещества, что в свою очередь влияет на состояние шевелюры.

- Некачественный сон. При регулярном недосыпании и нестабильном режиме сна к волосяному фолликулу с кровью не поступает нужного количества питательных веществ, происходит клеточное кислородное голодание, поэтому врачи в первую очередь, когда к нему приходят с проблемой тонких и ломких волос советуют наладить сон.

- Горячие способы укладки. Особенно без использования термозащитных средств. - Кожные заболевания, такие как себорея, псориаз, грибок.

Именно в апреле и мае шевелюра может «подвести» свою хозяйку, волосы становятся сухими и ломкими Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Именно в апреле и мае шевелюра может «подвести» свою хозяйку, волосы становятся сухими и ломкимиФото: GLOBAL LOOK PRESS

Сухие тонкие волосы: что делать?

В первую очередь стоит скорректировать домашний уход

- Нормализовать питание, начать принимать витамины.

- Отрегулировать время сна. С 23:00 до 1:00 в организме вырабатывается ряд очень важных для обмена веществ гормонов. При недосыпании снижается уровень этих гормонов, что в свою очередь сказывается на состоянии шевелюры. Все питание волоса происходит через фолликул, к которому с кровью поступают полезные вещества и кислород. За два часа до отхода ко сну отказаться от пользования смартфоном, который препятствуют выработки нужных гормонов сна.

- Минимизировать любое напряжение, как умственное, так и физическое. Излишние нагрузки приводят к нервным срывам. Перед сном принять ванну с солью.

-Подобрать уходовые средства, исходя из текущего состояния волос. Старайтесь выбирать те средства, которые не содержат в своем составе ПАВы, т.к. они очень агрессивно воздействуют на шевелюру.

- Минимум 2 раза в неделю делать маску для ухода за сухими волосами. Использовать несмываемые средства: сыворотки, флюиды, кремы, масла, кристаллы.

Для тонких и сухих волос подойдут следующие маски, которые можно сделать дома.

- Питательная. Овсяные хлопья перемалываются в блендере, завариваются теплой водой до кашеобразной консистенции и на полчаса наносятся на локоны.

- Яичная. Яичный желток смешивается с 30 гр. подсолнечного масла и взбивается. Состав наносится на всю длину волос на 30-40 минут.

- Витаминная. Для ее приготовления понадобится 15 гр. сухих дрожжей, один яичный желток и 15 гр. меда. Все ингредиенты смешиваются друг с другом. После набухания дрожжей масса наносится на локоны и держится 20 минут.

Влажные волосы становятся очень хрупкими Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Влажные волосы становятся очень хрупкимиФото: GLOBAL LOOK PRESS

Пять советов, как сделать визуально прическу более объемной:

1.Не расчесывайте волосы во время сушки и не трите полотенцем

Влажные волосы становятся очень хрупкими. Если помыть голову и интенсивно тереть волосы полотенцем, то чешуйки на них раскрываются. Вследствие этого волосы могут раздваиваться на кончиках, выглядеть тусклыми. Поэтому после мытья головы не растирайте их полотенцем, а лишь бережно промокните.

2.Сначала бальзам, потом шампунь

Этот лайфхак давно используют стилисты перед тем, как выпустить моделей на подиум. Принцип «бальзам, потом шампунь» делает волосы более блестящими и добавляют объема. Итак, сначала на влажные волосы нужно нанести бальзам-ополаскиватель, чтобы смягчить и насытить питательными веществами, и лишь затем смыть шампунем, чтобы убрать излишки жира. Вы сами удивитесь быстрому эффекту!

3.Завивайте волосы на ночь

Скрутив пряди в тугие жгутики, наутро вы получите шикарные локоны, которые придадут прическе объем. Но тут главное, начать «закрутку», когда волосы уже почти высохли.

4. Тонируйте пряди в области пробора

Тени в цвет твоих волос помогут замаскировать не слишком густые пряди в области пробора.

5.Смените пробор

У волос тоже есть эффект привыкания. И на свой обычный пробор волосы ложатся более плоско, а вот необычное положение сразу приподнимет их от корней. Правда, через пару-тройку недель волосы привыкнут и к этому положению, так что лучше меняй положение пробора почаще.

ИСТОЧНИК KP.RU

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